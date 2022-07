Frauen-Fußball-EM 2022

20:07 Uhr

Der Kader der DFB-Frauen bei der Fußball-EM 2022

Die DFB-Frauen treten als hohe Favoriten im Juli zur Fußball-EM der Frauen 2022 in England an. Wer spielt in der Abwehr, im Mittelfeld und Angriff? Wer sind die Torhüterinnen? Alle Infos zum gesamten deutschen Kader für die Frauen-EM 22 finden Sie hier.