Deutschland – Frankreich beim Frauen-Fußball: Übertragung und Termin

In einem Freundschaftsspiel trifft beim Frauen-Fußball Deutschland auf Frankreich. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und den genauen Termin haben wir hier für Sie.

Das deutsche Nationalteam der Frauen hat bei der EM 2022 in England am Ende den zweiten Platz belegt. Nur am Gastgeber war das Team von Martina Voss-Tecklenburg im Finale gescheitert. Kurz nach den hervorragenden Leistungen bei der Europameisterschaft konnte die Mannschaft auch schon den nächsten Erfolg verbuchen: In der WM-Qualifikation sicherten sich die deutschen Fußballerinnen mit einem Sieg gegen die Türkei den ersten Platz in Gruppe H. Danach gewann das Team auch noch in einem wahren Tor-Spektakel mit 8:0 gegen Bulgarien - da stand die Gruppenführung jedoch schon fest. Nun steht für die Fußball-Frauen das erste Heimspiel nach der EM an. Das DFB-Team trifft erneut auf Frankreich, nachdem sie die Französinnen im Halbfinale der Europameisterschaft mit einem 2:1 aus dem Turnier geschossen hatten.

An welchem Termin findet das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir haben Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel hier für Sie.

Deutschland gegen Frankreich: Datum und Uhrzeit für den Anstoß beim Frauenfußball

Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich findet am 7. Oktober 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Frauenfußball-Übertragung: Deutschland - Frankreich live im Free-TV und Stream

Sie können das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich live im Free-TV in der ARD verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Begegnung der Fußball-Frauen jedoch nicht nur im TV, sondern auch online im Live-Stream. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland vs. Frankreich , Freundschaftsspiel

vs. , Datum: Freitag, 7. Oktober 2022

Freitag, 7. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion , Dresden

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Der kostenlose ARD-Live-Stream ist ebenso wie die Übertragung im Fernsehen gebührenfinanziert und kann daher in ganz Deutschland ohne Zusatzkosten abgerufen werden. Außerdem sind die gestreamten Inhalte nach der Erstausstrahlung ein Jahr lang abrufbar. Beim Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich ist Reporterin Christina Graf in Dresden vor Ort. Claus Lufen übernimmt die Moderation und als Expertin ist die ehemalige Spielerin Nia Künzer mit im Studio.

Deutschland - Frankreich: Bilanz der beiden Frauen-Nationalteams

Laut fussballdaten.de sind sich die deutschen und französischen Fußballerinnen bisher 18 Mal begegnet. Die Statistik spricht eine recht klare Sprache, denn das deutsche Team hat bisher ganze zwölf Begegnungen für sich entscheiden können, während Frankreich nur fünf Siege verzeichnen kann. Einmal trennten sich die beiden Frauen-Nationalteams im Unentschieden. Blickt man auf die vergangenen drei Spiele hat jedoch Frankreich die Nase vorn: Einmal mit 3:0 und einmal mit 1:0 konnten die Französinnen die deutschen Damen besiegen. Deutschland hat dafür aber das wichtigste der vergangenen Spiele gewonnen und setzte sich im Halbfinale der EM 2022 mit 2:1 gegen Frankreich durch. (AZ)