Island - Deutschland live und kostenlos im Stream sehen: Übertragung der Frauen-Handball-EM 2024

Am 28. November beginnt die diesjährige Handball-EM der Frauen. Das Turnier findet in drei verschiedenen Ländern statt, nämlich in Österreich, Ungarn und der Schweiz. Insgesamt 24 Nationen kämpfen um den Sieg, darunter der aktuelle Titelträger Norwegen. Mit insgesamt neun gewonnen Europameisterschaften sind die skandinavischen Handballerinnen außerdem Rekordhalterinnen in diesem Wettbewerb.

Bei der letzten EM, die im Jahr 2022 stattfand, belegte das DHB-Team den siebten Platz. Diesmal wollen sie es mindestens bis in die Top 4 und damit ins Halbfinale schaffen, wie Co-Kapitänin Alina Grijseels im Vorfeld verriet. Zunächst stehen für das Ensemble von Trainer Markus Gaugisch drei Vorrundenspiele gegen die Ukraine, die Niederlande und Island auf dem Programm. Ausgetragen werden diese Partien im österreichischen Innsbruck. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die beiden besten Teams für die anschließende Hauptrunde. Deutschland gehört der Gruppe F an.

Wann genau findet das Spiel in der Vorrunde zwischen Deutschland und Island statt? Um wie viel Uhr erfolgt der Anwurf und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier für Sie.

Frauen-Handball-EM 2024: Island vs. Deutschland - Termin und Uhrzeit

Dem Spielplan der Frauen-Handball-EM 2024 entsprechend findet die Begegnung zwischen Island und Deutschland an einem Dienstagabend statt, nämlich am 3. Dezember 2024 um 20.30 Uhr. Gespielt wird in der Olympiahalle in Innsbruck. Eröffnet wurde die Mehrzweckhalle bereits 1964, je nach Veranstaltung bietet sie Plätze für bis zu 12.000 Zuschauer.

Island gegen Deutschland bei der Frauen-Handball-EM 2024: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Handball-EM der Frauen 2024 übernimmt in Deutschland der Sender Sportdeutschland.TV. Somit lässt sich gesamte Europameisterschaft kostenlos online im Live-Stream verfolgen, denn der Streaming-Anbieter überträgt alle Spiele des Turniers live und in voller Länge. Im Free-TV beim der ARD und im ZDF werden die Begegnungen derweil nicht gezeigt.

Komplett verzichten müssen Handball-Fans auf ihren Lieblingssport aber wohl nicht: In der Vergangenheit gab es bei der Sportschau immerhin Zusammenfassungen der Spiele von der deutschen Mannschaft zu sehen. Es darf daher angenommen werden, dass auch in diesem Jahr die Highlights der DHB-Partien der Frauen im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden.

Hier noch einmal die wichtigen Infos zum dritten Vorrundenspiel Island - Deutschland im Überblick:

Spiel: Island vs. Deutschland (Vorrunde Handball-EM 2024, 3. Spieltag)

Datum: Dienstag, 3. Dezember 2024

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Olympiahalle, Innsbruck

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Gratis-Live-Stream: Sportdeutschland.TV

Bilanz der beiden Teams: Island - Deutschland bei der Frauen-Handball-EM 2024

Laut kicker und der Sportbild haben Deutschland und Island erst einmal gegeneinander gespielt. Die einzige Begegnung der beiden Teams liegt außerdem schon sehr lange zurück: Am 7. Dezember 2011 trafen sie im Rahmen der damaligen Handball-WM aufeinander, die deutschen Spielerinnen unterlagen den Isländerinnen in der Vorrunde mit 20:26. Da die Partie allerdings bald schon dreizehn Jahre zurückliegt, hat das Ergebnis heutzutage kaum noch Aussagekraft.