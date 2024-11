Niederlande - Deutschland live im TV und Stream sehen: Übertragung der Frauen-Handball-EM 2024

Die Frauen-Handball-EM 2024 beginnt am 28. November. Ausgetragen wird das Turnier in Österreich, Ungarn und der Schweiz, insgesamt nehmen 24 Nationen teil. Aktueller Europameister und gleichzeitig Rekordsieger mit neun Titeln ist Norwegen - die Skandinavierinnen gewannen die Handball-EM 2022 und holten zuletzt bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Goldmedaille.

Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren erreichten die deutschen Handballerinnen den siebten Platz, diesmal wollen sie mehr. Co-Kapitänin Alina Grijseels hatte als Ziel zuletzt das Halbfinale und damit die Top 4 angegeben. Seine Vorrundenspiele absolviert das DHB-Team, welches seit 2022 von Markus Gaugisch trainiert wird, im österreichischen Innsbruck. In der Vorrundengruppe F trifft Deutschland auf die Ukraine, die Niederlande und Island. Als stärkster Gruppengegner der deutschen Frauen gelten die Niederländerinnen. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Wann genau findet das Vorrundenspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden statt? Um wie viel Uhr erfolgt der Anwurf und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

Frauen-Handball-EM 2024: Niederlande vs. Deutschland - Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der Frauen-Handball-EM 2024 findet die Partie zwischen den Niederlanden und Deutschland am 1. Dezember 2024 statt. Dieser Termin fällt auf einen Sonntag. Der Anwurf erfolgt planmäßig um 18 Uhr in der Olympiahalle in Innsbruck. Die Mehrzweckhalle in der Tiroler Landeshauptstadt wurde 1964 eröffnet und bietet bis zu 12.000 Zuschauern Platz - je nach Veranstaltung.

Niederlande gegen Deutschland bei der Frauen-Handball-EM 2024: Übertragung im TV und Stream

Für die Übertragung der Handball-EM der Frauen 2024 ist in Deutschland der Sender Sportdeutschland.TV zuständig. Die gesamte diesjährige Europameisterschaft lässt sich kostenlos online im Live-Stream verfolgen, denn der Streaming-Anbieter überträgt alle Spiele des Turniers live und in voller Länge. Im Free-TV werden die Begegnungen derweil nicht gezeigt, zumindest nicht vollständig. In der Vergangenheit hatte die Sportschau immerhin Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaft ausgestrahlt. Es darf daher angenommen werden, dass es auch in diesem Jahr die Highlights der DHB-Partien der Frauen im linearen Fernsehen zu sehen gibt.

Bilanz der beiden Teams: Niederlande - Deutschland bei der Frauen-Handball-EM 2024

Bislang haben die deutschen und die niederländischen Handballerinnen dem kicker zufolge elfmal gegeneinander gespielt. Dabei konnten die Niederländerinnen sechs Siege feiern, die deutschen Frauen gingen fünfmal als Siegerinnen vom Feld. Das Torverhältnis fällt mit 301:297 ebenfalls zugunsten der Niederlande aus. Zuletzt trafen die beiden Teams Ende Oktober 2024 am 2. Spieltag des Golden League Posten Cups aufeinander. Damals setzte sich Deutschland mit einem Gesamtergebnis von 27:23 durch.