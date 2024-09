Sportchefin Brennauer freut sich auf «absolute Weltspitze»

Sportchefin Lisa Brennauer sieht den Grand Prix Stuttgart vor seiner zweiten Auflage in der Top-Liga des Frauen-Radsports angekommen. «Die UCI hat das Rennen berechtigterweise hochgestuft und das spricht für sich», sagte die Bahnrad-Olympiasiegerin. «Wir haben die absolute Weltspitze am Start, aber auch viele deutsche Fahrerinnen, für die ein Rennen in der Heimat natürlich etwas ganz Besonderes ist.»

Das am Sonntag stattfindende Rennen über 118,2 Kilometer ist neben der Thüringen-Rundfahrt der wichtigste deutsche Termin im Profi-Radsport. Aus der WorldTour sind 10 der 15 Mannschaften dabei, darunter die deutschen Top-Fahrerinnen Franziska Brauße, Romy Kasper und Lisa Klein. Der SWR überträgt das Rennen live im Stream und im TV.

Brennauer rechnet mit einem engen Rennen, das bis zur Schlussrunde in Stuttgart spannend bleiben könnte. «Eine Sprint-Entscheidung aus einer größeren Gruppe, ein Solosieg oder ein Grüppchen, was den Sieg unter sich ausmacht – auf diesem Parcours ist alles möglich», sagte die 36-Jährige. Im vergangenen Jahr, als das Rennen noch Mitte Juli ausgetragen wurde, siegte die Italienerin Elena Pirrone.