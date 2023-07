Frauen-WM 2023: Übertragung von Australien - Irland live im Free-TV und Stream

Im zweiten Spiel der Frauen-WM 2023 muss Australien gegen Irland ran. Wir haben alle Informationen rund um Termin und Übertragung live im Free-TV und Stream.

Die Frauen-Fußball WM findet im Juli und August 2023 in Neuseeland und Australien statt. Dabei gibt es eine Premiere: zum ersten Mal treten 32 Teams bei der Frauen-WM an; bislang waren es jeweils 24 Mannschaften. Zu den Teams, die sich beweisen wollen, gehören natürlich auch die Mannschaften der gastgebenden Länder. Und wie es der Spielplan der Frauen-WM 2023 möchte, müssen sich die australischen Frauen in der zweiten Eröffnungspartie direkt mit Irland messen.

Sie interessiert, wann genau das zweite Eröffnungsmatch zwischen Australien und Irland stattfindet und wie Sie es im linearen TV oder online ansehen können? Bleiben Sie dran, denn hier gibt es alle Fakten rund um den Termin und die Übertragung der Partie live im Free-TV und Stream.

Übrigens, falls Sie sich fragen sollten, was man das erste Spiel der deutschen Mannschaft sehen kann: Der deutsche Kader bei der Frauen-WM muss das erste Mal am 24. Juli gegen Marokko ran.

Australien gegen Irland: Termin und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-WM 2023

Als eine der beiden gastgebenden Nationen gebührt Australien die Ehre, die Frauenfußball-WM 2023 zu eröffnen: In der zweiten Partie der Weltmeisterschaft müssen sich die Australierinnen gegen Irland beweisen. Der Anpfiff für 12 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Aufgrund der großen geographischen Distanz zwischen Europa und den Austragungsorten, muss auch immer die Zeitverschiebung bei der WM in Australien und Neuseeland mitbedacht werden. Vor Ort ist die Anstoßzeit somit 20 Uhr.

Frauen-WM Übertragung: Das Spiel zwischen Australien und Irland live im Free-TV und Stream

Lange war nicht klar, wie genau die Übertragung der Frauen-Fußball-WM im Free-TV und Stream funktionieren würde. Noch Mitte Juni 2023 wurde darüber diskutiert, welche Sender letztendlich die Ausstrahlung übernehmen würden; zwischenzeitlich war sogar unsicher, ob die diesjährige Frauen-Fußball-WM überhaupt im deutschen Free-TV zu sehen sein würde. Schlussendlich haben sich FIFA, ARD und ZDF allerdings dann doch geeinigt: Die beiden großen Öffentlich-Rechtlichen übernehmen also die Übertragung aller Spiele des Turniers. Das zweite Eröffnungsspiel zwischen Australien und Irland wird von der ARD gezeigt. Für alle Zuschauer und Zuschauerinnen vor dem heimischen Fernsehen bedeutet das: Sie können das Spiel sowohl im linearen TV als auch im Live-Stream der ARD verfolgen.

Ausgetragen wird die Partie im Accor Stadium beziehungsweise Stadium Australia in Sydney, was zu den 10 Spielorten der Frauen-WM 2023 zählt. Im Stadion haben 83.500 Personen Platz und es ist im Vergleich zu einigen anderen der ausgewählten Stadien relativ jung: Am 6. März 1999 wurde es eingeweiht. Als Hauptstadion der Olympischen Sommerspiele trug es den Namen Stadium Australia. Seit November 2021 ist die Hotelkette Accor neuer Namensgeber des Stadions, weshalb es auch als Accor Stadium bezeichnet wird.

Spiel: Australien vs. Irland , Frauen-Fußball-WM 2023, Eröffnungsspiel

vs. , Frauen-Fußball-WM 2023, Eröffnungsspiel Datum: Donnerstag, 20. Juli 2023

Donnerstag, 20. Juli 2023 Uhrzeit: 12 Uhr (deutscher Zeit)

12 Uhr (deutscher Zeit) Stadion: Accor Stadium /Stadium Australia, Sydney

/Stadium Australia, Sydney Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Australien vs. Irland bei der Frauen-WM 2023: Die bisherige Bilanz

Laut weltfussball.de ist Kombination Australien und Irland im Frauenfußball ein bisher relativ unbeschriebenes Blatt: Nur ein Match zwischen den Frauenmannschaften der beiden Nationen ist bisher verzeichnet. Das ging 2:3 zugunsten der Irinnen aus. Aus der Statistik lässt sich also nicht unbedingt ableiten, welche der Mannschaften eine bessere Chance drauf hat, den Sieg in diesem Spiel mit nach Hause zu nehmen.