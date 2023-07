Eröffnungsspiel der Frauen-WM 2023: Neuseeland - Norwegen live im Free-TV und Stream

Im ersten Spiel der Frauen-WM 2023 heißt es Neuseeland vs. Norwegen. Wir haben alle Infos rund um Live-Ticker, Termin und Übertragung live im Free-TV & Stream.

Im Juli und August 2023 findet die Fußball-WM der Frauen in Neuseeland und Australien statt, und zum ersten Mal treten in diesem Jahr 32 Teams bei der Frauen-WM an; bisher war die Anzahl der Mannschaften immer auf 24 begrenzt. Darunter sind natürlich auch die Mannschaften der beiden gastgebenden Länder. Und so muss Neuseeland laut dem Spielplan der Frauen-WM 2023 direkt in der Eröffnungspartie gegen Norwegen ran.

Sie wollen wissen, wann genau das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen stattfindet und wie Sie es im Fernsehen verfolgen können? Kein Problem, denn hier gibt es alle Fakten rund um den Termin und die Übertragung live im Free-TV und Stream. Auch einen Live-Ticker bieten wir Ihnen an.

Übrigens: Der deutsche Kader bei der Frauen-WM muss das erste Mal am 24. Juli gegen Marokko ran.

Neuseeland gegen Norwegen: Termin und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-WM 2023

Neuseeland hat als eine der gastgebenden Nationen die Ehre, die Frauenfußball-WM 2023 zu eröffnen. In der ersten Partie des Turniers geht es für die Neuseeländerinnen gegen Norwegen auf dem Platz. Geplant ist der Anpfiff für 9 Uhr deutscher Zeit. Da das Spiel im neuseeländischen Auckland stattfindet und die Zeitverschiebung bei der WM in Australien und Neuseeland immer mitbedacht werden muss, ist Anstoßzeit vor Ort 19 Uhr.

Frauen-WM Übertragung: Das Spiel zwischen Neuseeland - Norwegen live im Free-TV und Stream

Lange war ungeklärt, wie genau die Übertragung der Frauen-Fußball-WM im Free-TV und Stream ablaufen würde. Bis Mitte Juni 2023 zogen sich die Diskussionen, welche Sender final für die Übertragung verantwortlich zeichnen werden; kurz war sogar unsicher, ob die Frauen-WM 2023 überhaupt im deutschen Fernsehen zu sehen sein würde. Letztendlich konnten FIFA, ARD und ZDF doch eine Einigung erzielen. Somit übernehmen also die beiden großen deutschen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten die Übertragung der Spiele bei der Frauen-WM 2023. Das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen wird dabei von der ARD gezeigt. Das bedeutet für alle Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, dass sie das Spiel sowohl im linearen TV als auch im Live-Stream der ARD verfolgen können.

Gespielt wird im Eden Park Stadion in Auckland - einem der 10 Spielorte der Frauen-WM 2023. Das Stadion fasst 50.000 Personen und wurde bereits 1900 eröffnet. Nicht nur Fußball wird in Eden Park gespielt, auch der Cricket World Cup wurde dort 1992 und 2015 bereits ausgerichtet.

Spiel: Neuseeland vs. Norwegen , Frauen-Fußball-WM 2023, Eröffnungsspiel

vs. , Frauen-Fußball-WM 2023, Datum: Donnerstag, 20. Juli 2023

Donnerstag, 20. Juli 2023 Uhrzeit: 9 Uhr

9 Uhr Stadion: Eden Park , Auckland

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Neuseeland gegen Norwegen im Live-Ticker - Aufstellung, Höhepunkte, Ergebnis

Falls Sie nicht ständig gebannt auf ein bewegtes Bild starren möchten, bietet unser Live-Ticker Ihnen eine wunderbare Alternative. Das Datencenter liefert Ihnen alle Einzelheiten des Matches völlig kostenfrei ins Haus - mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Sie alle gleichzeitig laufenden Partien auf Knopfdruck simultan miterleben können. Und natürlich finden Sie auch das Ergebnis des Spiels zwischen Neuseeland und Norwegen sofort nach dem Abpfiff hier bei uns.

Neuseeland vs. Norwegen bei der Frauen-WM 2023: Die bisherige Bilanz

Laut weltfussball.de sind die Mannschaften aus Neuseeland und Norwegen bereits acht Mal aufeinander getroffen. Davon haben die Frauen aus Neuseeland einmal gewonnen, einmal stand es am Ende der Partie unentschieden und sechs Mal sind dementsprechend die Norwegerinnen als Siegerinnen vom Platz gegangen. Die Torbilanz steht 3:13 zu Gunsten der Mannschaft aus dem hohen Norden. Folgt man der Statistik, geht also die norwegische Mannschaft als Favorit in das Match.