Fußball-WM der Frauen 2023: Spielplan und Gruppen

Die Fußball-WM der Frauen 2023 findet vom 20. Juli bis zum 20. August statt. Den Spielplan der Frauen-WM 2023 und Infos zu den Gruppen des Turniers gibt es hier.

Die Fußball-WM der Frauen 2023 findet vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland statt. Da die Austragungsorte auf der anderen Seite der Welt liegen, müssen Sie sich aufgrund der Zeitverschiebung für manche Spiele der Frauen-WM 2023 den Wecker stellen - zumindest, wenn Sie live dabei sein wollen. Laut Spielplan finden die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase aber allesamt am Vormittag statt. Mit einem gemütlichen Fußball-Abend wird es also nichts, aber die Live-Übertragung läuft immerhin nicht mitten in der Nacht.

Den gesamten Spielplan der Frauen-WM 2023 sowie eine Übersicht mit allen Gruppen des Turniers haben wir hier für Sie.

Frauen-WM 2023: Spielplan der Gruppenphase im Überblick

Seit Ende Februar stehen alle der insgesamt 32 Teilnehmer der Frauen-WM 2023 fest. Die letzten Start-Plätze wurden über die interkontinentalen Playoffs an Panama, Haiti und Portugal vergeben. Hier haben wir den gesamten Spielplan der Frauen-WM-Gruppenphase 2023 für Sie, die vom 20. Juli bis zum 3. August andauert (alle Zeitangaben in deutscher Zeit):

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Wie Hansi Flick zieht auch Martina Voss-Tecklenburg aus dem WM-Debakel keine persönlichen Konsequenzen. Sie wird erstmal Bundestrainerin bleiben und will die DFB-Spielerinnen nun zu Olympia führen. Video: dpa

1. Spieltag

20.07.2023, 09.00 Uhr: Neuseeland - Norwegen

- 20.07.2023, 12.00 Uhr: Australien - Irland

- 21.07.2023, 04.30 Uhr: Nigeria - Kanada

- 21.07.2023, 07.00 Uhr: Philippinen - Schweiz

- 21.07.2023, 09.30 Uhr: Spanien - Costa Rica

- 22.07.2023, 03.00 Uhr: USA - Vietnam

- 22.07.2023, 09.00 Uhr: Sambia - Japan

- 22.07.2023, 11.30 Uhr: England - Haiti

- 22.07.2023, 12.00 Uhr: Dänemark - China

- 23.07.2023, 07.00 Uhr: Schweden - Südafrika

23.07.2023, 09.30 Uhr: Niederlande - Portugal

- 23.07.2023, 12.00 Uhr: Frankreich - Jamaika

- 24.07.2023, 08.00 Uhr: Italien - Argentinien

- 24.07.2023, 10.30 Uhr: Deutschland - Marokko

- 24.07.2023, 12.30 Uhr: Brasilien - Panama

- 25.07.2023, 04.00 Uhr: Kolumbien - Südkorea

2. Spieltag

25.07.2023, 07.30 Uhr: Neuseeland - Philippinen

- 25.07.2023, 10.00 Uhr: Schweiz - Norwegen

- 26.07.2023, 07.00 Uhr: Japan - Costa Rica

- 26.07.2023, 09.30 Uhr: Spanien - Sambia

- 26.07.2023, 12.00 Uhr: Kanada - Irland

- 27.07.2023, 03.00 Uhr: USA - Niederlande

- 27.07.2023, 09.30 Uhr: Portugal - Vietnam

- 27.07.2023, 12.00 Uhr: Australien - Nigeria

- 28.07.2023, 02.00 Uhr: Argentinien - Südafrika

- 28.07.2023, 10.30 Uhr: England - Dänemark

- 28.07.2023, 13.00 Uhr: China - Haiti

- 29.07.2023, 09.30 Uhr: Schweden - Italien

29.07.2023, 14.30 Uhr: Panama - Jamaika

- 29.07.2023, 12.00 Uhr: Frankreich - Brasilien

- 30.07.2023, 06.30 Uhr: Südkorea - Marokko

- 30.07.2023, 11.30 Uhr: Deutschland - Kolumbien

3. Spieltag

30.07.2023, 09.00 Uhr: Schweiz - Neuseeland

- 30.07.2023, 09.00 Uhr: Norwegen - Philippinen

- 31.07.2023, 09.00 Uhr: Japan - Spanien

- 31.07.2023, 09.00 Uhr: Costa Rica - Sambia

- 31.07.2023, 12.00 Uhr: Irland - Nigeria

- 31.07.2023, 12.00 Uhr: Kanada - Australien

- 01.08.2023, 09.00 Uhr: Vietnam - Niederlande

- 01.08.2023, 09.00 Uhr: Portugal - USA

- 01.08.2023, 11.00 Uhr: Haiti - Dänemark

- 01.08.2023, 12.30 Uhr: China - England

- 02.08.2023, 09.00 Uhr: Argentinien - Schweden

- Schweden 02.08.2023, 09.00 Uhr: Südafrika - Italien

- 02.08.2023, 12.00 Uhr: Panama - Frankreich

- 02.08.2023, 12.00 Uhr: Jamaika - Brasilien

- 03.08.2023, 10.00 Uhr: Marokko - Kolumbien

- 03.08.2023, 12.00 Uhr: Südkorea - Deutschland

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zeitplan der Frauen WM 2023: Spielplan in der Finalrunde

Die K.o.-Runde der Frauen-WM 2023 dauert vom 5. bis zum 20. August 2023. 16 der insgesamt 32 Nationalteams qualifizieren sich für das Achtelfinale des Turniers. In der Finalrunde bedeutet jede Niederlage das Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft. Das Halbfinale stellt die einzige Ausnahme dar. Zwar haben die Verlierer-Teams keine Chance mehr auf den Weltmeister-Titel, allerdings können sich die unterlegenen Halbfinalisten trotzdem noch einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Einen Tag vor dem großen Finale wird am 19. August 2023 das Spiel um Platz 3 ausgetragen. Der Spielplan der Finalrunde im Überblick:

Achtelfinale:

05.08.2023, 07.00 Uhr: Schweiz - Spanien

- 05.08.2023, 10.00 Uhr: Japan - Norwegen

- 06.08.2023, 04.00 Uhr: Niederlande - Südafrika

- 06.08.2023, 11.00 Uhr: Schweden - USA

07.08.2023, 09.30 Uhr: England - Nigeria

- 07.08.2023, 12.30 Uhr: Australien - Dänemark

- 08.08.2023, 10.00 Uhr: Kolumbien - Jamaika

08.08.2023, 13.00 Uhr: Frankreich Marokko

Viertelfinale:

11.08.2023, 03.00 Uhr: Gewinner AF 1 - Gewinner AF 2

1 - Gewinner 2 11.08.2023, 09.30 Uhr: Gewinner AF 3 - Gewinner AF 4

3 - Gewinner 4 12.08.2023, 09.00 Uhr: Gewinner AF 5 - Gewinner AF 6

5 - Gewinner 6 12.08.2023, 12.30 Uhr: Gewinner AF 7 - Gewinner AF 8

Halbfinale:

15.08.2023, 10.00 Uhr: Gewinner VF 1 - Gewinner VF 2

16.08.2023, 12.00 Uhr: Gewinner VF 3 - Gewinner VF 4

Spiel um Platz 3:

19.08.2023, 10.00 Uhr: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

Finale:

20.08.2023, 12.00 Uhr: Gewinner HF 1 - Gewinner HF 2

Fußball-WM der Frauen 2023: Alle Gruppen im Überblick

Bei der Fußball-WM der Frauen treten die 32 teilnehmenden Nationen in acht Gruppen A-H an. Der deutschen Nationalmannschaft wurde die Gruppe H zugelost, in der sie auf Kolumbien, Südkorea und Marokko trifft. Alle Gruppen der Fußball-WM der Frauen 2023 im Überblick:

Gruppe A

Neuseeland

Norwegen

Philippinen

Schweiz

Gruppe B

Australien

Irland

Nigeria

Kanada

Gruppe C

Spanien

Costa Rica

Sambia

Japan

Gruppe D

England

Haiti

Dänemark

China

Gruppe E

USA

Vietnam

Niederlande

Portugal

Gruppe F

Frankreich

Jamaika

Brasilien

Panama

Gruppe G

Schweden

Südafrika

Italien

Argentinien

Gruppe H

Deutschland

Marokko

Kolumbien

Südkorea

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Frage nach der Übertragung der Frauen-WM 2023 konnte letztendlich im Juni geklärt werden: ARD und ZDF haben sich mit der FIFA geeinigt. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen die Fußball-WM der Frauen im Free-TV.