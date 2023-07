Fußball-WM der Frauen 2023: Übertragung im Free-TV und Stream

Alle Infos zur Übertragung der Fußball-WM der Frauen 2023 live im TV und Stream finden Sie hier. Die Frauen-WM wird in diesem Jahr in Neuseeland und Australien ausgetragen.

In diesem Jahr sind die Gastgeber der Fußball-WM der Frauen 2023 Neuseeland und Australien. Da beide Länder am anderen Ende der Welt liegen und eine Zeitverschiebung von mindestens zehn Stunden besteht, finden die Spiele für deutsche Zuschauer teilweise zu unvorteilhaften Zeiten statt. Nur wenige Partien werden nach deutscher Zeit mitten in der Nacht ausgetragen, dennoch wird es für viele Menschen in Mitteleuropa schwierig sein, die Spiele live anzuschauen. Die Deutschland-Spiele finden beispielsweise alle am Vormittag statt, während die meisten Menschen hierzulande ihrer Arbeit nachgehen.

Wenn Sie die Fußball-WM der Frauen 2023 live im TV und Stream verfolgen möchten, sind die Termine der Begegnungen also mindestens genauso wichtig wie die Frage danach, ob es die WM-Spiele auch im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen gibt. Die Infos zur Übertragung der Frauen-WM 2023 sowie alle Termine und Uhrzeiten der einzelnen Spiele finden Sie hier.

Fußball-WM der Frauen 2023: Übertragung im TV und Stream - Einigung mit der FIFA: ARD und ZDF übertragen

Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM der Frauen 2023 findet am 20. Juli 2023 in der Auckland Arena in Neuseeland statt. Ausgetragen wird die Partie zwischen den Gastgebern aus Neuseeland und der norwegischen Nationalmannschaft, die bereits einen Weltmeister-Titel ihr Eigen nennen darf.

Die Fußball-EM der Frauen hatten bisher immer die ARD und das ZDF live im Free-TV und Stream gezeigt. Bis Mitte Juni war allerdings nicht klar, ob die beiden öffentlich-rechtlichen Sender auch die Übertragung der diesjährigen WM übernehmen werden. Es stand sogar im Raum, dass die Weltmeisterschaft der Frauen gar nicht in Deutschland zu sehen sein wird. Letztendlich haben sich ARD, ZDF und die FIFA doch noch einigen können. Zuvor waren die Verhandlungen an unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen gescheitert.

Frauen-WM 2023: Termine und Uhrzeiten aller Spiele

Wie sich die Übertragung der Frauen-WM 2023 im Juli und August in Deutschland gestaltet, steht endlich fest -genau wie der Spielplan inklusive Termine und Uhrzeiten. Die einzelnen Begegnungen wurden bereits am 1. Dezember 2021 von der FIFA veröffentlicht. Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Spielen der Gruppenphase. Weitere Termine werden ergänzt, sobald die Teilnehmer der Frauen-WM-Finalrunde feststehen. Außerdem können Sie der Übersicht entnehmen, auf welchen Sender das jeweilige Spiel gezeigt wird.

1. Spieltag der Gruppenphase

20. Juli 2023, 09.00 Uhr: Neuseeland - Norwegen , ARD

- , 20. Juli 2023, 12.00 Uhr: Australien - Irland , ARD

- , 21. Juli 2023, 04.30 Uhr: Nigeria - Kanada , sportstudio .de

- , .de 21. Juli 2023, 07.00 Uhr: Philippinen - Schweiz , ZDF

- , 21. Juli 2023, 09.30 Uhr: Spanien - Costa Rica , ZDF

- , 22. Juli 2023, 03.00 Uhr: USA - Vietnam , sportschau .de

- , .de 22. Juli 2023, 09.00 Uhr: Sambia - Japan , ARD

- , 22. Juli 2023, 11.30 Uhr: England - Haiti , ARD

- , 22. Juli 2023, 12.00 Uhr: Dänemark - China , ARD

- , 23. Juli 2023, 07.00 Uhr: Schweden - Südafrika , ARD

, 23. Juli 2023, 09.30 Uhr: Niederlande - Portugal , sportschau .de

- , .de 23. Juli 2023, 12.00 Uhr: Frankreich - Jamaika , ARD

- , 24. Juli 2023, 08.00 Uhr: Italien - Argentinien , ZDF

- , 24. Juli 2023, 10.30 Uhr: Deutschland - Marokko , ZDF

- , 24. Juli 2023, 12.30 Uhr: Brasilien - Panama , ZDF

- , 25. Juli 2023, 04.00 Uhr: Kolumbien - Südkorea , sportschau .de

2. Spieltag der Gruppenphase

25. Juli 2023, 07.30 Uhr: Neuseeland - Philippinen , ARD

- , 25. Juli 2023, 10.00 Uhr: Schweiz - Norwegen , ARD

- , 26. Juli 2023, 07.00 Uhr: Japan - Costa Rica , sportstudio .de

- , .de 26. Juli 2023, 09.30 Uhr: Spanien - Sambia , ZDF

- , 26. Juli 2023, 12.00 Uhr: Kanada - Irland , ZDF

- , 27. Juli 2023, 03.00 Uhr: USA - Niederlande , sportstudio .de

- , .de 27. Juli 2023, 09.30 Uhr: Portugal - Vietnam , ZDF

- , 27. Juli 2023, 12.00 Uhr: Australien - Nigeria , ZDF

- , 28. Juli 2023, 02.00 Uhr: Argentinien - Südafrika , sportschau .de

- , .de 28. Juli 2023, 10.30 Uhr: England - Dänemark , ARD

- , 28. Juli 2023, 13.00 Uhr: China - Haiti , sportschau .de

- , .de 29. Juli 2023, 09.30 Uhr: Schweden - Italien , ZDF

, 29. Juli 2023, 12.00 Uhr: Frankreich - Brasilien , ZDF

- , 29. Juli 2023, 14.30 Uhr: Panama - Jamaika , ZDF

- , 30. Juli 2023, 06.30 Uhr: Südkorea - Marokko , ARD

- , 30. Juli 2023, 11.30 Uhr: Deutschland - Kolumbien , ARD

3. Spieltag der Gruppenphase