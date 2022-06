Deutschland - Schweiz: Übertragung und Termin fürs Länderspiel der DFB-Frauen

Ende Juni treffen sich im Frauenfußball Deutschland und die Schweiz zu einem Freundschaftsspiel. Alle Infos zur Übertragung live im Stream und Free-TV und zum Termin des Länderspiels der DFB-Frauen haben wir hier für Sie.

Neben der Fußball-Europameisterschaft der Frauen tritt das Damen-DFB-Team 2022 auch zu mehreren Freundschaftsspielen an, zu denen das Spiel gegen die Schweiz gehört. In diesem Jahr findet außerdem auch die Qualifikation für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 statt, in der sich Deutschland bisher gut schlägt. Trotz einer Niederlage gegen Serbien im April steht die deutsche Mannschaft mit 21 Punkten weiterhin auf dem ersten Platz in Gruppe H, während das serbische Team mit 18 Punkten den zweiten Platz belegt. Die DFB-Frauen haben somit sehr gute Chancen, sich für das nächste internationale Turnier zu qualifizieren.

Wann findet das Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz statt? In welchem Stadion treffen die beiden Nationalteams aufeinander? Gibt es die Partie auch im Free-TV und Stream zu sehen? Wir beantworten diese und weitere Fragen und haben außerdem alle Infos zum Freundschaftsspiel für Sie.

Deutschland gegen die Schweiz: Datum und Uhrzeit für den Anstoß beim Frauenfußball

Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz findet am 24. Juni 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr. Das Freundschaftsspiel ist für die DFB-Frauen ein Heimspiel: Es findet in der Multifunktionsarena in Erfurt statt und ist das letzte Vorbereitungsspiel des Kaders vor der Fußball-EM der Frauen 2022, die vom 6. bis zum 31. Juli in England stattfindet.

Frauenfußball-Übertragung: Deutschland - Schweiz live im Free-TV und Stream

Das Spiel zwischen dem deutschen und dem schweizerischen Nationalteam wird live im Free-TV im ZDF zu sehen sein. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das Spiel aber auch im kostenlosen Live-Stream des ZDF verfolgen. Hier haben wir die wichtigsten Infos zur Übertragung auf einen Blick für Sie:

Spiel: Deutschland vs. Schweiz , Länderspiel , Vorbereitung auf die EM in England

vs. , , Vorbereitung auf die EM in Datum: Freitag, 24. Juni 2022

Freitag, 24. Juni 2022 Uhrzeit: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Multifunktionsarena, Erfurt

Multifunktionsarena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

Den kostenlosen Live-Stream des ZDF können Sie Deutschlandweit kostenlos empfangen. In der Regel sind alle gestreamten Inhalte nach der Ausstrahlung auch ein Jahr lang kostenlos abrufbar.

Deutschland - Schweiz: Bilanz der beiden Frauen-Nationalteams

Laut dfb.de sind sich Deutschland und die Schweiz im Frauenfußball bisher 17 Mal begegnet. Im direkten Vergleich hat das deutsche Team ganz klar die Nase vorn. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die meisten Begegnungen der beiden Nationalmannschaften bereits lange Zeit zurück liegen. Das letzte Spiel, das Deutschland und die Schweiz gegeneinander ausgetragen haben, fand vor genau sieben Jahren statt. Seitdem haben sich beide Mannschaften stark verändert, was eine Prognose für das Aufeinandertreffen schwierig macht.

Bisher ist es der Schweiz noch nicht gelungen, siegreich gegen die DFB-Frauen vom Platz zu gehen. Von den 17 Begegnungen konnte das deutsche Team 16 gewinnen und einmal trennten sich Deutschland und die Schweiz Unentschieden. Auch das Torverhältnis liefert ein klares Bild: Während Deutschland ganze 80 Mal den Ball im Schweizer Tor versenkte, gelang es den Schweizerinnen nur vier Mal, ein Gegentor zu erzielen. (AZ)