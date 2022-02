Frauenfußball: Deutschland - Spanien beim Vier-Nationen-Turnier 2022

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft beim Vier-Nationen-Turnier 2022 auf Spanien. Hier zeigen Wir Ihnen alle Infos rund um Termin, Übertragung, Spielplan und Bilanz.

Der Frauenfußball bekommt ein neues Turnier: Vom 17. Februar 2022 bis 23. Februar 2022 findet erstmalig der Arnold Clark Cup in England statt. Insgesamt sind bei dem Turnier vier verschiedene Nationen mit von der Partie. Neben Deutschland werden England, Spanien und Kanada gegeneinander antreten.

England wurde als Austragungsort für das Vier-Nationen-Turnier gewählt, da dort in diesem Jahr auch die Frauenfußball-Europameisterschaft 2022 stattfindet.

Am 1. Spieltag des Arnold Clark Cups treten die deutschen Frauen gegen ihre Rivalinnen aus Spanien an. Hier haben wir alle wichtigen Infos zum Spiel Deutschland vs. Spanien für Sie zusammengestellt.

Deutschland - Spanien beim Vier-Nationen-Turnier: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien beim Arnold Clark Cup findet am Donnerstag, 17. Februar 2022, statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Ausgetragen wird die Partie im Riverside Stadium in Middlesbrough im Nord-Osten Englands.

Frauenfußball: Deutschland gegen Spanien: Übertragung live im Online-Stream - auch im Free-TV?

Alle Fans des Frauenfußballs können sich freuen: Die Begegnung am 1. Spieltag zwischen Deutschland und Spanien wird kostenlos zu sehen sein. Allerdings findet die Übertragung nicht im Free-TV, sondern über den kostenlosen Live-Stream der ARD-Sportschau statt.

Das sind alle wichtigen Infos zum Vier-Nationen-Spiel:

Spiel : Deutschland vs. Spanien , 1. Spieltag, Arnold Clark Cup, Frauenfußball

vs. , 1. Spieltag, Cup, Datum: Donnerstag, 17. Februar 2022

Donnerstag, 17. Februar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Riverside Stadium , Middlesbrough , England

, , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: sportschau.de

Arnold Clark Cup: Das ist der Spielplan der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft

Das Vier-Nationen-Turnier soll den Mannschaften als Vorbereitung auf die Frauenfußball-EM 2022 zugutekommen. Ursprünglich hätte die Europameisterschaft im Frauenfußball bereits 2021 stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese allerdings um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Gastgeberland für die diesjährige Europameisterschaft wird ebenfalls England sein. Die Stadien in Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton, welche als Austragungsorte für den Arnold Clark Cup dienen, werden aber nicht unter den Stadien für die EM 2022 vertreten sein.

Insgesamt wird der Arnold Clark Cup aus drei Spieltagen bestehen. Ein Finale oder ähnliches wird es nicht geben, sodass die Manschaft, welche am Ende des dritten Spietages am meisten Punkte erzielen konnte, als Sieger aus dem Vier-Nationen-Turnier hervor geht. Falls es zu einem Gleichstand kommen sollte, wird die Tordifferenz über den Sieg entscheiden.

Das ist der Spielplan der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft beim Arnold Clark Cup:

Donnerstag, 17.02.2022, 15.30 Uhr: Deutschland vs. Spanien

vs. Sonntag, 20.02.2022, 21.15 Uhr Uhr: Kanada vs. Deutschland

vs. Mittwoch, 23.02. 2022, 20.30 Uhr: England vs. Deutschland

Frauenfußball: Die bisherige Bilanz von Deutschland und Spanien

Betrachtet man die letzten fünf Begegnungen beider Mannschaften, stehen die deutschen Frauen gegenüber den spanischen Frauen in einem sehr guten Licht. In keinem Spiel hat Deutschland gegen Spanien verloren. In drei der fünf Spielen hat Deutschland gegen Spanien gewonnen und in zwei Partien kam es zu einem Unentschieden. Gute Voraussetzungen für das Vier-Nationen-Turnier-Spiel am 17. Februar 2022 in England.