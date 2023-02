DFB: Bundeskanzler unterstützt Bewerbung für Frauen-WM 2027

Bundeskanzler Olaf Scholz will eine gemeinsame deutsche Bewerbung für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 zusammen mit Belgien und den Niederlanden "aktiv" unterstützen.

Das erklärte Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) in einer Verbandsmitteilung. "Darüber hinaus ist der enge Schulterschluss zwischen der Bundesregierung und dem DFB auch hinsichtlich der EURO 2024 wichtig", sagte der DFB-Präsident.

Der Ausrichter der Frauenfußball-WM 2027 soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres ernannt werden. Der DFB würde im Falle einer offiziellen Bewerbung mit den Niederlanden und Belgien gemeinsam antreten, das Motto soll "Three Nations. One Goal" (Drei Nationen. Ein Ziel) lauten. Als deutsche Spielorte sind die vier Nordrhein-Westfalen-Städte Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln eingeplant. Allerdings ist die Konkurrenz unter anderem mit Südafrika, USA, Mexiko und Chile, die ebenfalls Interesse angemeldet haben, groß.



Die Männer-Euro 2024 findet im nächsten Jahr vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn deutschen Städten statt.

(dpa)