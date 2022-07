Frauenfußball-EM

25.07.2022

Diesmal soll der Hype im Frauenfußball anhalten

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, hier ein Bild nach dem Sieg gegen Österreich, ist derzeit in aller Munde. Ob das auch nach der EM noch der Fall ist?

Plus Das Interesse am Frauenfußball soll in Deutschland nicht mit Ende der EM abflauen. Antreiber Siegfried Dietrich hat dazu das Bundesliga-Eröffnungsspiel im Auge.

Von Frank Hellmann

Siegfried Dietrich hat inzwischen mehr als sein halbes Leben daran gewerkelt, dem Frauenfußball zu mehr Sichtbarkeit und Anerkennung zu verhelfen, und in den 90er Jahren hat es bei seinem Pionierverein 1. FFC Frankfurt auch wahre Quantensprünge von einem bescheidenen Ausgangsniveau gegeben. Doch auch der 65-Jährige muss sich im Rückblick eingestehen, dass es im vergangenen Jahrzehnt entweder nur noch in Tippelschritten vorwärts ging – oder sogar Rückschritte zu verzeichnen waren. Vom Hype um die Heim-WM 2011 ist beispielsweise kein nachhaltiger Effekt geblieben.

