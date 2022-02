Kanada - Deutschland live im Stream: Übertragung und alle Infos zum Vier-Nationen-Turnier 2022

Beim Vier-Nationen-Turnier 2022 trifft die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft auf Kanada. Wir haben alle Infos zur Übertragung, dem Termin und zur Bilanz der Mannschaften für Sie.

Zur Vorbereitung auf die in diesem Jahr stattfindende Frauenfußball-EM 2022 tritt Deutschland beim Vier-Nationen-Turnier an, das vom 17. bis zum 23. Februar 2022 in England stattfindet. Wie der Name des Formats schon verrät, werden neben Deutschland noch drei weitere Nationen bei dem Freundschaftsturnier antreten: England, Spanien und Kanada. Im Frauenfußball zählt die deutsche Nationalmannschaft seit vielen Jahren zu den Top-Teams. Insgesamt haben die Fußball-Damen bereits acht EM-Titel nach Hause geholt. International ist nur die Nationalmannschaft der USA erfolgreicher, die bereits drei Mal den Titel geholt haben, während deutschen Frauen bisher erst zweimal Weltmeisterinnen wurden.

Sie möchten mehr zur Partie zwischen Kanada und Deutschland beim Vier-Nationen-Turnier 2022 erfahren? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Info-Artikel für Sie.

Kanada - Deutschland beim Vier-Nationen-Turnier: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen Kanada und Deutschland findet am 20. Februar 2022 im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers statt. Der Arnold Clark Cup, wie das Turnier auch genannt wird, findet in England statt. Die Begegnung wird im Carrow Road Stadion in Norwich ausgetragen. Anstoß ist um 21.15 Uhr.

Frauenfußball: Kanada gegen Deutschland: Übertragung live im Online-Stream - auch im Free-TV?

Im Free-TV wird die Begegnung zwischen Kanada und Deutschland zwar nicht übertragen, aber trotzdem können Sie die Partie kostenlos und live verfolgen: Das Spiel zwischen dem kanadischen und dem deutschen Nationalteam wird live im Stream der ARD-Sportschau gezeigt. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel : Kanada vs. Deutschland , 2. Spieltag, Arnold Clark Cup, Frauenfußball

vs. , 2. Spieltag, Cup, Datum: Sonntag, 20. Februar 2022

Sonntag, 20. Februar 2022 Uhrzeit: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Ort: Carrow Road, Norwich , England

Carrow Road, , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: sportschau.de, IGTV

Neben dem Live-Stream der Sportschau werden die Spiele des Turniers auch bei dem kostenlosen Live-Stream von Instagram gezeigt. IGTV ist kostenlos, Sie benötigen jedoch einen Instagram-Account und müssen eingeloggt sein, um die Spiele verfolgen zu können.

Arnold Clark Cup: Spielplan der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft

Das Turnier der vier Nationen Deutschland, Kanada, England und Spanien findet auch wie die Frauen-Europameisterschaft in diesem Jahr in England statt. Das Turnier wird nicht wie beispielsweise die EM im K.O.-System ausgetragen sondern im sogenannten "Round Robin Modus". Jede der teilnehmenden Mannschaften spielt einmal gegen jedes andere Team - insgesamt werden also sechs Partien ausgetragen. Gewinner des Turniers ist am Ende das Nationalteam, das die meisten Spiele gewonnen hat. Falls am Ende Gleichstand herrschen sollte, entscheidet die Tordifferenz.

Das ist der Spielplan der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft:

Donnerstag, 17.02.2022, 15.30 Uhr: Deutschland vs. Spanien

vs. Sonntag, 20.02.2022, 21.15 Uhr Uhr: Kanada vs. Deutschland

Mittwoch, 23.02. 2022, 20.30 Uhr: England vs. Deutschland

Kanada gegen Deutschland: Bilanz und Infos

Bisher sind sich die kanadische und die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft 16 Mal auf dem Rasen begegnet. Zwölf der Partien waren Freundschaftsspiele, zwei Mal trafen die Teams im Rahmen der olympischen Spiele aufeinander und zwei Mal traten die Nationalteams bei der Weltmeisterschaft gegeneinander an. 15 Mal konnte sich bisher das deutsche Team durchsetzen, während die Kanadierinnen nur eine Begegnung für sich entscheiden konnten. Zuletzt sind sich die beiden Mannschaften 2018 bei einem Freundschaftsspiel begegnet, das Deutschland mit 3:2 gewann. (AZ)