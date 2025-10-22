Kann die Gegenwart mit der Vergangenheit konkurrieren?

Es ist unvermeidlich, den Bogen von Düsseldorf nach Basel zu schlagen, zumal die Städte ohnehin über den Rhein verbunden sind. Wenn sich Deutschlands Fußballerinnen im ersten Nations-League-Halbfinale am Freitag mit Frankreich messen (17.45 Uhr/ARD), wirkt das dramatische EM-Viertelfinale nach. Wie sich die DFB-Frauen am 19. Juli im St. Jakob-Park nach Roter Karte und Rückstand in Unterzahl ins Elfmeterschießen kämpften und eine besondere Opferbereitschaft offenbarten, fesselte mehr als zehn Millionen Fernsehzuschauer.

Grund genug, dass Oliver Wurm in die Magazin-Reihe „Mehr als ein Spiel“ erstmals eine Partie aus dem Frauenfußball aufgenommen hat. Auf mehr als 100 Seiten wird natürlich die spektakuläre Rettungstat von Ann-Katrin Berger aus neuen Perspektiven beleuchtet. Glanzvolle Fotos sind mit dem Originalkommentar der ZDF-Reporterin Claudia Neumann unterlegt, die in der 103. Minute schrie: „Was für ein Teufelsweib heute!“ Die New York Times beschrieb mit ein bisschen mehr Abstand den Flug ihres Lebens so: „Ihr linker Arm, ausgefahren in eine andere Dimension. Wie eine exquisite Zeitmaschine deutscher Ingenieurskunst.“

Für das Hinspiel gegen Frankreich sind bereits 35.000 Tickets verkauft

Das für zehn Euro erhältliche Werk liefert spannende Hintergründe und nette Anekdoten, zu denen gehört, dass der Berater Jörg Neblung den von Deutschlands Torhüterin in die Zuschauerränge geworfenen Handschuh fing, der bald für einen guten Zweck versteigert wird. „Dieses Spiel lag viel näher am Urschleim des Fußballs und den deutschen Tugenden, als es der Profifußball der Männer seit Jahren ist“, hält die TV-Journalistin Lena Cassel in dem Heft fest.

Weswegen vielleicht auch bereits mehr als 35.000 Tickets für das Halbfinal-Hinspiel am Freitag verkauft sind. Das Rückspiel steigt dann im nordfranzösischen Caen (Dienstag, 21.10 Uhr/ZDF). Dass ausgerechnet die noch über die Fortsetzung ihrer DFB-Karriere grübelnde Berger wegen Knieschmerzen für die ersten Auftritte nach der EM abgesagt hat, bestätigt Bundestrainer Christian Wück in seiner Haltung, ausschließlich auf die Gegenwart zu schauen: „Das wird ein komplett neues Spiel. Beide Teams treten mit teilweise neuen Spielerinnen an. Wir werden nicht zu sehr an das EM-Viertelfinale denken.“ Wenn der 52-Jährige da mal nicht irrt.

Nationalstürmerin Klara Bühl hat jedenfalls gleich nach dem Eintreffen in Düsseldorf ausgerichtet: „Das Spiel bei der EM weckt extrem positive Erinnerungen. Klar schaut man da nochmal hin. Für uns gilt, diese Emotionen im Gedächtnis wiederzufinden. Das kann man sehr positiv nutzen.“ Und für die 24-Jährige vom FC Bayern steht auch fest: „Die EM hat gezeigt, was wir für ein Potenzial haben. Bei der Mentalität haben wir einen riesigen Schritt gemacht.“ Doch genau an dieser Stelle setzt Wück bei seiner EM-Analyse ein. Dauerhaft wird Mentalität nicht immer Qualität schlagen. „Uns ist klar, dass wir mit einer gehörigen Portion Glück gewonnen haben.“ Zumal die Französinnen das Trauma mit sich herumtragen, fast nie übers Viertelfinale eines großen Turniers hinauszukommen.

Der Bundestrainer sieht vor allem im spielerischen Bereich viel Luft nach oben. Man müsse ja kein „Spanien 2.0“ werden, erklärt Wück, aber könne sich doch auch einige der Selbstverständlichkeiten zulegen, mit denen der FC Barcelona den Meister FC Bayern in der Champions League vorgeführt hat: „Wir müssen uns mit Ball verbessern, im ersten Kontakt, im Passspiel.“ Und es geht ihm auch um Spielpraxis. Vier seiner EM-Spielerinnen, darunter die Entdeckungen Franziska Kett (Bayern) und Carlotta Wamser (damals Eintracht Frankfurt) hatten unter 50 Prozent Einsatzzeit in der Bundesliga. Aktuell sitzen Leistungsträgerinnen wie Jule Brand (Olympique Lyon) und Sjoeke Nüsken (FC Chelsea) häufig auf der Bank.

Wird der Vertrag von Christian Wück schon bald verlängert?

Die nachnominierte Linda Dallmann (Bayern) und die formschwache Laura Freigang (Frankfurt) erwiesen sich als Schwachpunkte in der Schweiz, weil beide aus dem Zehner-Raum keinen einzigen Pass in den Strafraum brachten. Dazu waren die Deutschen als das unerfahrenste EM-Team auch nicht effektiv genug. Eine Menge Arbeit für Wück, der glaubt, dass die zwei Spiele „uns mit Sicherheit genauso fordern werden wie das Viertelfinale bei der EM“. Sein Vertrag läuft übrigens nur bis Ende 2026. Da der gebürtige Franke aber längst in Gedanken bei der im nächsten Jahr beginnenden Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien ist, seine Beharrlichkeit für Verbesserungen geschätzt wird und sein Verhältnis zu Sportdirektorin Nia Künzer als vertrauensvoll gilt, könnte bereits beim DFB-Bundestag im November die Vertragsverlängerung verkündet werden. Der erstmalige Einzug ins für Ende November terminierte Finale der Nations League wäre ein weiteres Argument.