Schock: DFB-Frauen ohne Spielmacherin Dzsenifer Marozsan zur EM

Das Pech bleibt ihr treu: Spielmacherin Dzsenifer Marozsan hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für die EM aus. Die 30-Jährige ist bereits operiert.

Wegen eines Kreuzbandrisses fällt die deutsche Spielmacherin Dzsenifer Marozsan für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England aus.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, hat sich die 30-Jährige von Olympique Lyon die Verletzung bereits bei der überraschenden 2:3-Niederlage der deutschen Auswahl in der WM-Qualifikation Mitte April in Serbien zugezogen. Maroszan sei inzwischen operiert worden.

Die Olympiasiegerin von 2016 und 111-fache Nationalspielerin hatte schon beim Arnold Clark Cup im Februar wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und war erst wieder ins Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zurückgekehrt. Maroszan verpasst nun auch das Champions-League-Finale mit ihrem französischen Club am 21. Mai in Turin gegen den FC Barcelona. (dpa)