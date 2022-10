SC Freiburg - Olympiakos Piräus: EL-Übertragung live im TV oder Stream und Live-Ticker

Im Oktober treffen in der Europa League der SC Freiburg und Olympiakos Piräus aufeinander. Wissenswertes rund um die Übertragung im TV und Stream gibt es hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie.

Die diesjährige EL-Saison startete am 8. September 2022 in die Gruppenphase. Der Spielplan der Europa League 2022/23 ist bereits voll im Gange und nun schon steht der nächste Spieltag in der Gruppenphase an. In diesem Jahr findet sowohl die Gruppenphase der Champions League 2022/23, also auch der Europa League, in einem schnelleren Tempo als üblich statt. Grund dafür: Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die noch in diesem Jahr startet. Da alle Spiele der Gruppenphase vorher gespielt werden sollen, finden die Spiele nun in einem kürzeren Abstand als üblich statt.

In diesem Sinne kündigen wir Ihnen das bevorstehende Spiel in der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus an. Die beiden Teams bilden gemeinsam mit Qarabag Agdam und dem FC Nantes die Gruppe G.

Wann findet das Spiel zwischen Freiburg und Piräus statt? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream ab? Wir haben die Infos für das Match am 5. Spieltag der Europa League. Zusätzlich finden Sie die Bilanz der beiden Teams sowie einen Live-Ticker zur UEFA Europa League.

SC Freiburg - Olympiakos Piräus in der Europa League 2022/23: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus in der Europa League findet am 27. Oktober 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr in der Europa-Park-Arena in Freiburg.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus : Übertragung live im TV oder Stream - auch im Free-TV?

Der Privatsender RTL hat sich bis 2024 alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Übertragung der Europa League 2022/23 gesichert. Daher laufen die Spiele der Europa League entweder gratis und live auf RTL oder RTL Nitro oder gegen eine Gebühr beim Online-Streaming-Dienst RTL+.

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus wird live beim Sender RTL zu sehen sein. Parallel zum linearen Fernsehen kann das Spiel auch im Live-Stream bei RTL+ mitverfolgt werden. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Nach einem kostenlosen Probemonat fallen für die Nutzer Gebühren von 4,99 Euro im Monat an. Zudem gibt es neuerdings auch RTL+ Musik inklusive.

Hier finden Sie alle Infos noch einmal im Überblick:

Spiel: SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus , Gruppenphase der Europa League 2022/23, 5. Spieltag

vs. , der 2022/23, 5. Spieltag Datum: Donnerstag, 27. Oktober 2022

Donnerstag, 27. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Europa-Park-Arena

Europa-Park-Arena Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zu Freiburg - Piräus in der EL 2022/23: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse und Aufstellung

Sie haben Interesse am Spiel zwischen Freiburg und Piräus, haben aber nicht die Möglichkeit, das Spiel vor dem Fernseher oder im Stream mitzuverfolgen? Wir bieten Ihnen eine Alternative. In unserem Datencenter liefern wir Ihnen alle wichtigen Informationen zum Europa League Spiel. Wir informieren Sie über den aktuellen Spielstand, Tore, Torschützen, Ein- und Auswechselungen sowie gelbe und rote Karten und über alles, was es sonst noch zu berichten gibt.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus : Bilanz und Infos zu den Teams der EL

Die bisherige Saison der Europa League könnte für den SC Freiburg nicht besser laufen. Nach vier Spieltagen steht das Team von Christian Streich mit 12 Punkten da. Die Tabellenführung ist dabei nicht wirklich verwunderlich. Die Breisgauer haben insgesamt 11 Tore geschossen und lediglich einen Gegentreffer kassiert. Ähnlich beeindruckend läuft es in dieser Saison für Freiburg in der Bundesliga. Zehn Spieltage sind im Spielplan der Bundesliga 2022/2023 gespielt und der Sportclub hat 18 Punkte auf dem Konto und steht auf Platz 3, hinter Union Berlin und den Bayern, was aktuell einen Champions League Platz bedeuten würde.

Für Olympiakos Piräus verlief die bisherige Europa-League-Saison weniger rosig. Die Griechen stehen nach vier Spieltagen mit nur einem Punkt da und bilden somit das Tabellenschlusslicht. Auch das Torverhältnis lässt zu wünschen übrig. Olympiakos Piräus konnte lediglich einen Treffer erzielen, fing sich allerdings acht Gegentore. In der griechischen Liga steht die Mannschaft aus Griechenland auf dem 5. Tabellenplatz mit 14 Punkten.

Das letzte Spiel zwischen Olympiakos Piräus und dem SC Freiburg am 15. September 2022, gewannen die Breisgauer klar mit 3:0. Die Torschützen waren: Höfler (Minute 5) und Gregoritsch (Minute 25 und 52). Für einen besseren Überblick haben wir hier eine Tabelle für Sie mit allen Ergebnissen der Europa League 2022/2023 von Freiburg und Piräus: