Freiwasserschwimmen bei Olympia 2024: Termine im Zeitplan und Übertragung

Die französische Hauptstadt Paris begrüßt in diesem Jahr alle Besucher und Teilnehmer bei den Olympischen Sommerspielen 2024. Neben einer Eröffnungsfeier über der Seine steht bei Olympia 2024 auch ein Schwimmwettkampf über 10 Kilometer im Freiwasser in eben diesem Fluss an. Der Start- und der Zielbereich der Wettkämpfe im Freiwasserschwimmen befindet sich an der Pont Alexandre III, einer Brücke, die sich über die Seine in Paris erstreckt. In der Rubrik des Freiwasserschwimmens finden insgesamt zwei Wettkämpfe innerhalb des Zeitplans von Olympia statt. Damen und Herren treten, wie auch bei den meisten anderen Rubriken bei Olympia, getrennt voneinander an.

Sie möchten wissen, wann die Wettkämpfe im Freiwasserschwimmen bei den Olympischen Sommerspielen in diesem Jahr stattfinden? Dann lesen Sie weiter, denn unser Artikel beinhaltet Informationen rund um Termin und Zeitplan, aber auch Übertragungen live im Free-TV und Stream.

Termine und Zeitplan von Freiwasserschwimmen bei Olympia 2024

Zu zwei unterschiedlichen Terminen treten die Damen und Herren im Freiwasserschwimmen in Paris an. Wie bei allen anderen Rubriken warnt auch hier der Veranstalter vor potentiellen Änderungen im Ablauf bei Olympia. Hier finden Sie die beiden Termine auf einen Blick:

Donnerstag, 8. August 2024

07.30 Uhr: Damen 10 km

Freitag, 9. August 2024

07.30 Uhr: Herren 10 km

Übertragung von Freiwasserschwimmen bei den Olympischen Spielen im Free-TV

Sie möchten die Wettkämpfe im Freiwasserschwimmen gemütlich im Wohnzimmer vor dem Fernseher schauen und das vorzugsweise auch im Free-TV? Dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie, denn Warner Bros. Discovery hat die Rechte zur Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 und wird somit alle Wettkämpfe im Free-TV auf Eurosport 1 zeigen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF strahlen ebenfalls einige Wettkämpfe aus, denn sie haben Teillizenzen für die Ausstrahlung von Olympia ergattern können. Mittlerweile ist auch offiziell bekannt, welche Disziplinen und Wettkämpfe tatsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein werden. Das Freiwasserschwimmen gehört mit dazu.

An diesem Termin können Sie das Freiwasserschwimmen bei Olympia 2024 im Free-TV verfolgen:

9. August 2024: Entscheidung Männer (10 km) ab 7.30 Uhr im ZDF

Freiwasserschwimmen im Stream: Live-Übertragung von Olympia 2024

Wenn Sie auf den Fernseher verzichten, aber dennoch die Wettkämpfe bei Olympia 2024 live sehen möchten, dann ist Streaming auch eine Möglichkeit diesem Wunsch nachzugehen. Die Streaming-Plattform discovery+ zeigt alle Wettkämpfe von Olympia im Stream - allerdings nicht kostenlos. Um auf die Streams zuzugreifen, brauchen Sie ein Abo bei diesem Anbieter. Die werbefreie Version kostet aktuell 5,99 Euro pro Monat. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Version mit Werbungen zu buchen und dafür nur 3,99 Euro zu zahlen. Weiteres verrät Ihnen die Webseite des Anbieters.

Auf den Mediatheken der ARD und ZDF können Sie zudem, alle Olympia-Wettkämpfe, die auch im Free-TV gezeigt werden, im Live-Stream auffinden. Auch die Sportschau und das Sportstudio bieten Ihnen zusätzliche Streaming-Optionen.

Sieger im Freiwasserschwimmen bei Olympia 2020

Bei den Männern ist der Titelverteidiger Florian Wellbrock aus Deutschland, der 2020 in Tokio die Goldmedaille gewann. Diese war unter anderem seine allererste olympische Goldmedaille. Auch die Brasilianerin Ana Marcela Cunha gewann 2020 bei den Damen die Goldmedaille im Freiwasserschwimmen. Sie hatte bereits mehrere WM-Medaillen, bevor sie in Tokio ihre erste olympische Medaille gewann.