«18 Jahre im Tunnel»: Schwimm-Star beendet Karriere

Die zweifache Freiwasser-Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal hat nun auch offiziell ihre Karriere beendet. In einem ausführlichen Instagram-Beitrag blickt die niederländische Ausnahmeschwimmerin auf ihre erfolgreiche, aber auch von Verzicht geprägte Laufbahn zurück.

«Ich habe Geburtstage, Familientreffen, sogar die Beerdigung meiner Großmutter verpasst», schrieb sie. «18 Jahre lang habe ich in einem Tunnel gelebt. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt: "Ich weiß nicht, ob es das alles wert war." Diese Frage beschäftigt mich seitdem.»

Van Rouwendaal, die wie die deutschen Olympiasieger Lukas Märtens und Florian Wellbrock in Magdeburg bei Bundestrainer Bernd Berkhahn trainierte, gewann 2016 und 2024 Olympia-Gold über zehn Kilometer. Bei Welt- und Europameisterschaften sammelte sie ebenfalls zahlreiche Medaillen. «Das ist nicht das Ende, aber ein neuer Anfang», schreibt sie nun.