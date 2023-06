Spielplan der French Open 2023: Teilnehmer und Zeitplan des Tennis-Turniers

Die French Open 2023 laufen vom 28. Mai bis 11. Juni in Paris. Erfahren Sie in diesem Artikel alles Wichtige über die Teilnehmer, den Spielplan und die Termine des Tennis-Turniers.

French Open 2023: Erfahren Sie hier alle Informationen zum Spielplan, den Terminen und den einzelnen Matches des Tennis-Turniers Roland-Garros 2023, einschließlich der Qualifikation und der Endrunde. Wir haben den gesamten Zeitplan der French Open 2023 für Sie - inklusive Uhrzeit und Datum der Spiele.

Die 122. Ausgabe der French Open markiert den Start des prestigeträchtigsten Sandplatzturniers der Welt. Vom 28. Mai bis zum 11. Juni wird in Paris um die begehrte Trophäe des zweiten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison gekämpft. Die Übertragung der French Open 2023 im Free-TV und Stream übernimmt dieses Jahr wieder Eurosport.

Spielplan und Termine der French Open 23

Die French Open starteten am Sonntag, 28. Mai 2023. Das Ende ist am Sonntag, 11. Juni 2023. Der folgende Spielplan zeigt alle Runden in der Übersicht:

Runde/ Spiel Von Bis Qualifikation Montag, 22.5.23 Freitag, 26.5.23 1-4 Sonntag, 28.5.23 Montag, 5.6.23 Viertelfinale Dienstag, 6.6.23 Mittwoch, 7.6.23 Halbfinale Donnerstag, 8.6.23 Freitag, 9.6.23 Finalrunden Donnerstag, 8.6.23 Sonntag, 11.6.23

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Termine der Viertelfinals, Halbfinals und der verschiedenen Finals der French Open 2023 mit Uhrzeit und Datum. Die finalen Uhrzeiten zu den einzelnen Runden stehen noch nicht fest, werden aber mit der Veröffentlichung hier nachgereicht:

Spiel Datum Uhrzeit Viertelfinale Dienstag, 6.6.23 ab 12.00 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7.6.23 ab 12.00 Uhr Halbfinale Donnerstag, 8.6.23 nicht vor 15.00 Uhr Halbfinale Freitag, 9.6.23 nicht vor 14.45 Uhr Mixed-Finale Donnerstag, 8.6.23 ab 12.30 Uhr Frauen-Finale Samstag, 10.6.23 nicht vor 15.00 Uhr Männerdoppel-Finale Samstag, 10.6.23 nicht vor 15.00 Uhr Frauendoppel-Finale Sonntag, 11.6.23 ab 11.30 Uhr Männer-Finale Sonntag, 11.6.23 nicht vor 15.00 Uhr

Die Teilnehmer der French Open 2023

Hier das Teilnehmerfeld der Herren nach der Qualifikation für die Hauptrunde in der Übersicht. Aufgelistet sind die Spieler mit dem Ranking 1 - 50. Insgesamt nehmen mehrere hundert Tennisspieler an den French Open teil, doch nur ein geringer Prozentsatz von ihnen hat realistische Chancen auf eine der Top-Platzierungen.

Spieler Ranking Carlos Alcaraz 1 Daniil Medvedev 2 Novak Djokovic 3 Casper Ruud 4 Stefanos Tsitsipas 5 Holger Rune 6 Andrey Rublev 7 Jannik Sinner 8 Taylor Fritz 9 Felix Auger-Aliassime 10 Karen Khachanov 11 Frances Tiafoe 12 Hubert Hurkacz 13 Cameron Norrie 14 Borna Coric 16 Tommy Paul 17 Lorenzo Musetti 18 Alex de Minaur 19 Roberto Bautista Agut 23 Daniel Evans 24 Jan-Lennard Struff 26 Alexander Zverev 27 Francisco Cerundolo 28 Sebastian Korda 29 Botic van de Zandschulp 30 Denis Shapovalov 31 Yoshihito Nishioka 32 Grigor Dimitrov 33 Alejandro Davidovich Fokina 34 Ben Shelton 35 Miomir Kecmanovic 36 Bernabe Zapata Miralles 37 Ugo Humbert 38 Tallon Griekspoor 39 Jiri Lehecka 40 Maxime Cressy 42 Emil Ruusuvuori 43 Sebastian Baetz 44 Lorenzo Sonego 45 Tomas Martin Etcheverry 46 Adrian Mannarino 47 Alexander Bublik 48 J.J. Wolf 49 Richard Gasquet 50

Hier das Teilnehmerfeld der Damen nach der Qualifikation für die Hauptrunde in der Übersicht. Auch hier sind die Teilnehmerinnen mit dem Ranking 1 - 50 aufgelistet.

Spieler Ranking Iga Swiatek 1 Aryna Sabalenka 2 Jessica Pegula 3 Elena Ryabakina 4 Caroline Garcia 5 Coco Gauff 6 Ons Jabeur 7 Maria Sakkari 8 Daria Kasatkina 9 Petra Kvitova 10 Veronika Kudermetova 11 Belinda Bencic 12 Barbora Krejcijkova 13 Beatriz Haddad Maia 14 Liudmila Samsonova 15 Karolina Pliskova 16 Jelena Ostapenko 17 Victoria Azarenka 18 Qinwen Zheng 19 Madison Keys 20 Magda Linette 21 Donna Vekic 22 Ekaterina Alexandrova 23 Anastasia Potapova 24 Anhelina Kalilina 25 Martina Trevisan 26 Irina-Carmelia Begu 27 Elise Mertens 28 Shuai Zhang 30 Sorana Cirstea 31 Marie Bouzkova 32 Shelby Rogers 33 Sloane Stephens 35 Camila Georgi 36 Petra Martic 37 Bernarda Pera 38 Marta Kostyuk 39 Lin Zhu 40 Bianca Andreescu 41 Karolina Muchova 42 Elisabetta Cocciaretto 43 Varvara Gracheva 44 Danielle Collins 45 Katerina Siniakova 47 Linda Noskova 48 Alycia Parks 49 Aliaksandra Sasnovich 50

French Open 23: Ein Turnier mit Geschichte

Die French Open 2023 versprechen spannende Matches und hochkarätiges Tennis auf dem roten Sandplatz. Rafael Nadal konnte im Jahr 2022 bereits seinen 14. Roland-Garros-Titel gewinnen, wird aber in diesem Jahr aufgrund einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen, wie er auf einer Pressekonferenz am 18. Mai verkündete.

Die Polin Iga Swiatek, aktuelle Weltranglistenerste, hat 2022 eine beeindruckende Saison gespielt und sowohl die French Open als auch die US Open 2022 gewonnen. Sie geht als Titelverteidigerin der Frauen bei den French Open an den Start.

Die French Open sind das zweite Turnier in der Reihe der Grand-Slam-Turniere. Sie werden bereits seit 1891 ausgerichtet. Hier sind noch einige wissenswerte Fakten zu der geschichtsträchtigen Tennis-Veranstaltung: