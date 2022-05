Eurosport: Mischa Zverev ersetzt Becker als Tennisexperte

Der ehemalige Tennisprofi Mischa Zverev wird Boris Becker bei den French Open als Eurosport-Experte ersetzen.

Der 34 Jahre alte Bruder des Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev werde in Paris beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der Sendung "Matchball" Spiele analysieren und neben Moderator Matthias Stach als Co-Kommentator auftreten, teilte der Spartensender mit. Die French Open beginnen am 22. Mai und enden am 5. Juni.

Der dreimalige Wimbledon-Gewinner Becker wurde am 29. April in London wegen Insolvenzvergehen zu einer zweieinhalbjährige Haftstrafe verurteilt. Der 54-Jährige sitzt seitdem in einem Gefängnis in der britischen Hauptstadt. Er arbeitete seit 2017 als Experte für Eurosport von den Australian Open, den French Open und den US Open und hat noch einen Vertrag bis 2023. Laut "Sport Bild" prüft der TV-Sender, die Zusammenarbeit mit Becker fortzusetzen, sobald er Freigänger ist.

(dpa)