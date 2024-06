Alcaraz gegen Zverev im French-Open-Finale 2024: Übertragung, Termin, Uhrzeit

Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz - so lautet das Finale der French Open 2024. Am Sonntag, 9. Juni, wird der Sieger ermittelt. Wir haben alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit.

Die French Open im Herreneinzel erreichen ihren Höhepunkt: Das Matchup im Finale steht fest und findet am 9. Juni 2024 statt. Alexander Zverev ist einer der Finalisten und strebt am Sonntag nach der französischen Sandplatz-Krone. Im Endspiel trifft er auf den Spanier Carlos Alcaraz. Zverev ist damit der erste deutsche Spieler seit Michael Stich vor 28 Jahren, der hier um den Titel kämpft. Obwohl viele Experten Alcaraz als Favoriten sehen, hat er diese Rolle nicht in allen vorherigen Partien bestätigt. Wird Zverev ihn besiegen und seinen zweiten Grand-Slam-Titel holen?

Möchten Sie wissen, wann und wie Sie das Finale live verfolgen können? Hier erfahren Sie alles über den Termin, die Uhrzeit und die Übertragung im TV und Stream.

French-Open-Finale 2024 Zverev vs. Alcaraz: Termin, Datum und Uhrzeit

Laut dem Spielplan der French Open 2024 ist das Finale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz für Sonntag, den 9. Juni 2024, angesetzt. Der erste Aufschlag ist für 15.00 Uhr geplant. Da zuvor kein weiteres Match stattfindet, sollte der Start pünktlich erfolgen. Ausgetragen wird das Finale auf dem Court Philippe-Chatrier im Westen von Paris.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz: Übertragung des French-Open-Finales live im Free-TV und Stream

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Finale der French Open 2024 zwischen Zverev und Alcaraz live zu verfolgen: Eurosport 1 überträgt alle Spiele der French Open im Free-TV, einschließlich des Finales, das also kostenfrei angesehen werden kann. Das Spiel läuft gleichzeitig auf Eurosport 2. Der Sender war für alle Matches während das Turniers zuständig, allerdings ist dieser Kanal nur im Bezahlfernsehen verfügbar.

Die Übertragung der French Open 2024 erfolgt nicht nur im TV: Wer das Match lieber online verfolgen möchte, kann auf kostenpflichtige Streaming-Dienste wie DAZN oder discovery+ zurückgreifen. Alternativ bietet auch der Streamingdienst Joyn die Möglichkeit, das Programm von Eurosport via Livestream zu empfangen.

Spiel: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz , French Open Finale 2024

vs. , Finale 2024 Datum: Sonntag, 9. Juni 2024

Sonntag, 9. Juni 2024 Uhrzeit : 15.00 Uhr

15.00 Uhr Spielort: Court Philippe-Chatrier, Paris (FRA)

Court Philippe-Chatrier, (FRA) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Pay-TV: Eurosport 2

2 Übertragung im Live-Stream: discovery+, DAZN , Joyn

Zverev vs. Alcaraz: Weg ins Finale bei den French Open 2024

Alexander Zverevs Weg ins Finale der French Open 2024 war alles andere als glatt. Sowohl gegen den Dänen Holger Rune (4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2) als auch gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)) musste er über fünf Sätze hinweg kämpfen. Im Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur ging es mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 schneller, und Zverev siegte nach 2 Stunden und 59 Minuten. Im Halbfinale bezwang er schließlich den Norweger Casper Ruud mit (2:6), 6:2, 6:4, 6:2.

Für Zverev ist es das erste Finale bei den French Open und sein zweites Grand-Slam-Finale nach den US Open 2020. Nachdem er in den letzten vier Jahren jeweils im Halbfinale des Turniers in Paris gescheitert war, steht er nun im Endspiel: Dort trifft er auf den formstarken Carlos Alcaraz, der seinerseits den aufstrebenden Jannik Sinner in einem Fünfsatzthriller bezwang. Zuvor siegte er auch schon gegen den Griechen Tsitsipas. Der Spanier geht deshalb als Favorit in das Finale, nicht zuletzt wegen seiner zwei Grand-Slam-Titel bei den US Open 2022 und Wimbledon 2023.

Im direkten Vergleich der beiden Tennis-Profis liegt Zverev allerdings knapp mit 5:4 vorn, doch auf Sandplätzen führt Alcaraz mit 2:1. Das letzte Duell der beiden, im Viertelfinale von Indian Wells vor einigen Wochen, entschied Alcaraz klar mit 6:3 und 6:1 für sich. Egal, wie die Bilanz aussieht, der gebürtige Hamburger blickt im Interview positiv auf das Finale gegen den Spanier: "Ich bin einfach sehr happy. Mir sind hier schon so viele gute und schlimme Dinge passiert, jetzt bin ich endlich mal im Finale. Ich werde alles geben am Sonntag."