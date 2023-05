Monfils verletzt - Zverev wieder auf Hauptplatz in Paris

Alexander Zverev spielt durch die kurzfristige Absage des Franzosen Gaël Monfils sein Zweitrundenmatch bei den French Open am Donnerstagabend auf dem Court Philipp-Chatrier.

Damit absolviert der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger gegen den Slowaken Alex Molcan erstmals wieder ein Spiel auf dem größten Platz in Paris, auf dem er sich vor einem Jahr im Halbfinale gegen Rafael Nadal auf Spanien schwer am Knöchel verletzt hatte.

Ursprünglich sollte das Spiel im drittgrößten Stadion - dem Court Simonne-Mathieu - stattfinden. Die Partie wird nicht vor 20.15 Uhr starten, wie die Organisatoren am späten Mittwochabend weiter mitteilten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach seinem spektakulären Fünf-Satz-Sieg in der ersten Runde kann Monfils nicht mehr zu seinem zweiten Spiel bei dem Sandplatzklassiker in Paris gegen den Dänen Holger Rune antreten. Der 36-Jährige gab seine verletzungsbedingte Absage am späten Mittwochabend bei einer Pressekonferenz im Stade Roland Garros bekannt.

(dpa)