Vorjahresfinalist Ruud in Paris weiter auf Kurs

Nervenstark hat Vorjahresfinalist Casper Ruud auch die nächste Aufgabe bei den French Open gemeistert.

Der 24 Jahre alte Norweger bezwang in Paris den stark aufspielenden Nicolas Jarry aus Chile mit 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 und erreichte das Viertelfinale.

Ruud musste in 3:20 Stunden reichlich kämpfen, behielt aber in den entscheidenden Situationen der Sätze jeweils die Oberhand. Jarry hatte im Halbfinale des Vorbereitungsturniers in Genf zuletzt Alexander Zverev bezwungen und sich den Titel geholt.

Ruud ist beim Sandplatzklassiker an Position vier gesetzt und hatte im Endspiel des Vorjahrs gegen Rafael Nadal bei dessen 14. French-Open-Triumph verloren. Der Spanier fehlt in Paris verletzungsbedingt und fällt nach einer Hüft-Operation noch rund fünf Monate aus.

(dpa)