US Open 2023 Viertelfinale: Fritz vs. Djokovic live im TV und Stream

Im Viertelfinale der US Open 2023 treten Fritz und Djokovic gegeneinander an. Alle wichtigen Infos zum Termin, der Übertragung und der Bilanz finden Sie hier.

Das US Open Viertelfinale steht an. In diesem Jahr stehen sich Taylor Fritz und Novak Djokovic auf dem Tennisplatz gegenüber. Djokovic hat in diesem Jahr zum 13. Mal das Viertelfinale in dem Turnier erreicht. Bereits sieben mal trafen die Kontrahenten direkt aufeinander, verloren hat Djokovic bisher nicht. Das könnte sich nun aber ändern. Fritz ist aktuell in Top-Form und auf dem besten Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel. Wann findet das Viertefinale statt? Wo wird das Spiel übertragen und was ist die Prognose? Alle wichtigen Informationen zum Viertelfinale der US Open 2023 finden Sie hier.

Fritz vs. Djokovic im Viertelfinale des US Open 2023: Termin und Uhrzeit des Duells

Taylor Fritz und Novak Djokovic treffen nun schon zum achten Mal aufeinander, bisher verliefen die Begegnungen sieglos für Fritz. Laut offiziellem Spielplan des US Open 2023 bekommt er jedoch am Dienstag, den 5. September 2023 erneut die Chance.

Im Viertelfinale des US Open 2023 in New York geht es für die Kontrahenten wieder einmal um alles. Fritz möchte so nah an seinem ersten Grand Slam Titel auf keinen Fall scheitern. Das Turnier wird im USTA Billie Jean King National Tennis Quater in Queens ausgetragen. Los geht das Match um 19.15 Uhr im Arthur Ashe Stadion.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Übertragung live im TV und Stream: Fritz vs. Djokovic im Viertelfinale des US Open

Das US Open wird in diesem Jahr leider nicht im Free-TV übertragen. In den vorherigen Jahren konnte man die Spiele noch bei Eurosport anschauen, das änderte sich allerdings in der Saison 2023. Die Übertragung des US Open 2023 wird aktuell von Sportdeutschland.TV übernommen. Ein Teil des Turniers wurde zwar kostenlos zur Verfügung gestellt, die Live-Übertragung des Viertelfinales gehört allerdings nicht dazu. Mit einem Matchticket für fünf Euro kann man jedoch Zugang für ein Spiel erwerben. Das "All Access" Ticket für das gesamte Turnier kostet 25 Euro.

Hier finden Sie nocheinmal alle Informationen auf einen Blick:

Spiel: Taylor Fritz - Novak Djokovic , Viertelfinale des US Open 2023

- , Viertelfinale des 2023 Datum: 5. September 2023

5. September 2023 Uhrzeit: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Spielort: USTA Billie Jean King National Tennis Quater, Queens, New York

USTA Billie Jean King National Quater, Queens, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland. TV

Bilanz von Fritz und Djokovic: Viertelfinale des US Open 2023

In der Partie zwischen Fritz und Djokovic gibt es einen klaren Favoriten. Für Tylor Fritz ist der Viertelfinal- Einzug der größte Erfolg bei den vier Grand-Slam-Turnieren. Einen Titel konnte sich der US-Amerikaner bisher nicht erkämpfen. Ganz anders sieht es da bei Novak Djokovic aus. Bereits 23 Grand-Slam-Turniere konnte er für sich entscheiden. Und auch im direkten Vergleich hat er die Nase vorn. Von sieben Begegnungen hat Djokovic alle gewonnnen, sechs davon sogar ohne einen einzigen Satzgewinn von Fritz. Trotzdem dürfte Taylor Fritz auf dem Weg zu seinem ersten Titel alles geben. In den vergangenen Jahren hat er sich als Top-10-Spieler etabliert und sich im Jahr 2023 erstmals einen Platz unter den Top-5 erkämpft.