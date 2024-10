Mainz 05 gegen Bayern München live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Während die Fußball-Saison 2024/25 mittlerweile in allen Wettbewerben angelaufen ist, steht im DFB-Pokal die 2. Runde an. Hier stehen sich in 16 Partien die noch 32 im Turnier verbliebenen Mannschaften gegenüber. Unter anderem ist noch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München dabei. Die Bayern wurden dem FSV Mainz 05 zugelost. Damit stehen sich zwei Teams aus der Bundesliga gegenüber. Die Anzahl der „kleineren“ Clubs, also aus den unteren Spielklassen, hat sich in der 1. Runde bereits stark reduziert. Abgesehen von drei Mannschaften aus der 3. Liga, spielen alle anderen 29 Vereine in der 2. Liga oder eben der höchsten deutschen Spielklasse im deutschen Profifußball, der Bundesliga.

Der FC Bayern spielt seine erste Saison unter dem noch jungen Cheftrainer Vincent Kompany. Der Belgier hat früher selbst in der Bundesliga beim Hamburger SV gespielt. Daher kennt er auch noch den FSV Mainz. Nun steht er den 05ern als Trainer gegenüber. Bei Mainz 05 agiert ebenfalls ein Ex-Bundesligaprofi mittlerweile als Cheftrainer: Bo Svensson.

Doch wann findet das Pokalspiel zwischen Mainz und den Bayern statt? Läuft die Übertragung auch im Free-TV? Wir beantworten alle Fragen rund um das Spiel, sowie zu Übertragung, Termin und Bilanz.

Mainz 05 gegen Bayern im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß der Partie

Der DFB-Pokal 2024/25 geht in der letzten Oktoberwoche in die zweite Runde. Laut Spielplan empfängt Mainz die Münchner am Mittwoch, dem 30. Oktober 2024. Der Anpfiff zur Partie erfolgt um 20.45 Uhr. Austragungsort für das Pokalspiel ist die MEWA Arena. Das Stadion wurde im Jahr 2011 eingeweiht, damals noch unter dem Namen „Coface Arena“. Das Stadion bietet rund 33.300 Zuschauern Platz und löste das alte Bruchwegstadion als Heimspielstätte des Vereins ab.

Mainz - Bayern München live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 läuft hauptsächlich über den Pay-TV-Sender Sky. Der Anbieter hat, neben den Samstagsspielen der Fußball-Bundesliga, die TV-Rechte am DFB-Pokal. Alle Spiele der einzelnen Runden werden dort live und exklusiv übertragen. Das gilt von der 1. Runde bis zum Finale in Berlin. Somit müssen Fans, sofern sie alle Spiele live verfolgen möchten, ein Abo beim genannten Pay-TV-Anbieter abschließen. Hier gibt es verschiedene Optionen, wobei das günstigste Abo bei 25 Euro beginnt (Stand: 24. Oktober 2024).

Allerdings haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ebenfalls Rechte. Die Fernsehsender dürfen abwechselnd ein Topspiel der jeweiligen Spieltage übertragen. Somit sind einzelne Partien auch ohne ein kostenpflichtiges Sky-Abo verfügbar. Mainz gegen Bayern ist eines dieser Topspiele, welches frei empfangbar ist. Das Spiel des FC Bayern beim FSV Mainz 05 läuft somit im Free-TV, inklusive Vorberichten. Für die Übertragung ist das ZDF verantwortlich. Außerdem gibt es online einen Live-Stream auf der Website des ZDF.

Hier sind noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München (DFB-Pokal 2024/25, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: MEWA Arena, Mainz

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky, ZDF

FSV Mainz vs. FC Bayern im DFB-Pokal: Bilanz der beiden Teams

Der FC Bayern und Mainz 05 trafen bisher dreimal im DFB-Pokal aufeinander. Dabei konnten die Mainzer noch nie ein Match für sich entscheiden. Jedes Mal gewannen die Bayern aus München. Die erste Pokalbegegnung war 1999, als sich die beiden Teams laut fussballdaten.de zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Hier verlor Mainz mit 0:3. Im Jahr 2006 ging es nach einem 1:1 in die Verlängerung, doch der FC Bayern siegte in jener noch mit 3:2. Das dritte und letzte Pokalspiel war 2023. Hier verloren die 05er zu Hause mit 0:4.