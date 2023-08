MAD startet mit 3:0 gegen Excel ins LEC-Saisonfinale

MAD Lions hat zum Auftakt des Saisonfinales der League-of-Legends-Liga LEC ein klares 3:0 gegen Excel eingefahren und die WM-Teilnahme gesichert.

Spannend wurde es dabei nur selten.

"Ich weiß nicht, was, aber es hat sich etwas in uns verändert", sagte MAD-Jungler Javier "Elyoya" Prades Batalla im Interview nach dem Spiel. "Wir waren sehr zuversichtlich. Du konntest jeden in unserem Team fragen, sie hätten dir gesagt, dass wir gegen Excel gewinnen würden."

Nach dem Titelgewinn im Frühling war MAD Lions im Sommer überraschend früh in der Gruppenphase gescheitert. Vor dem Saisonfinale blieb das Team daher fast einen ganzen Monat lang ohne Spiel. Gegner Excel zeigte sich als amtierender Vizemeister zuletzt in guter Form.

Von dieser Form war im Duell aber nicht viel zu sehen. Schon das erste Spiel ging nach einem engen Beginn souverän am MAD Lions. Im zweiten Spiel lag Excel zwar lange in Führung, doch die Löwen spielten sich mit guten Teamkämpfen eindrucksvoll zurück. Das dritte Spiel wurde dann wieder zur klaren Nummer, und MAD machte das schnelle 3:0 perfekt. Platz Drei hat das Team bereits sicher, und startet bei der LoL-WM somit direkt in der Gruppenphase.

(dpa)