Alexander Isak, oder: Auch Vertrauen ist käuflich

Jede und jeder hat unterschiedliche Vorstellungen davon, was sie oder er sich unter vertrauensbildende Maßnahmen vorstellt. In der Politik beispielsweise lässt sich Vertrauen schon dadurch aufbauen, dass man gar nichts sagt. Also nicht, indem man viel redet und trotzdem gar nichts sagt. Sondern einach den Mund hält. Wenn kurz nach Koalitionsverhandlungen oder Ministerpräsidentenkonferenzen keine Informationen an Medienvertreter weitergegeben werden, ist das für Medienvertreter schade – das Vertrauen der Politikerinnen und Politiker untereinander aber wächst.

Alexander Isak möchte zum FC Liverpool

Fußballer sind anders. Ihr Vertrauen ist käuflich. Wenn sie den Verein wechseln, verweisen sie darauf, dass sie beim neuen Trainer sofort ein gewisses Vertrauen gespürt haben. Wahrscheinlich wäre das Vertrauen bei einem anderen Verein ebenso zu spüren gewesen, wenn dieser mit einer höheren Europapokalprämie gelockt hätte.

Geld kann aber auch Vertrauen zerstören. So wie bei Alexander Isak. Der Stürmer von Newcastle United will gar nicht mehr Stürmer von Newcastle sein. Viel lieber wäre er ab sofort Stürmer des FC Liverpool. Der Klub hat unlängst umgerechnet 125 Millionen Euro Ablöse für ihn geboten. Möglicherweise würde Isak selbst eine kleine Gehaltserhöhung winken. Newcastle aber mag ihn nicht gehen lassen. Offenbar hat man noch Vertrauen in seine Fähigkeiten. Umgekehrt gilt das nicht. „Wenn Versprechen gebrochen werden und Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weitergehen“, so Isak. Eine Trennung sei dann das Beste. Der Verein allerdings weiß nichts von irgendwelchen Versprechungen, die Isaks Seite gemacht worden seien.

Anders ist der Fall beim Mainzer Stürmer Nelson Weiper gelagert. Der will gar nicht den Verein wechseln und darf trotzdem nicht spielen. Das hat sein Verein beschlossen. Weiper war beim Bundesligisten als Stammspieler für die kommende Saison vorgesehen, will allerdings seinen 2026 auslaufenden Vertrag vorerst nicht verlängern. Das ist sein gutes Recht. Ebenso ist es das Recht der Mainzer, ihn nicht mehr aufzustellen. Die befürchten, dass er in einem Jahr ablösefrei den Klub verlässt. Vereine verpflichten gerne ablösefreie Spieler, lassen sie aber ungern ziehen.

Für künftige Spieler, die einen Vertrag beim FSV Mainz 05 unterschreiben wollen, ist das Gebaren wohl aber nicht zwingend eine vertrauensbildende Maßnahme.