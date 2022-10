Alexander Zorniger übernimmt Zweitliga-Schlusslicht Greuther Fürth

Der Ex-VfB- und Leipzig-Coach Alexander Zorniger übernimmt beim kriselnden Bundesliga-Absteiger. Der Hamburger SV enttäuscht derweil beim 2:3 gegen Magdeburg.

Heidenheim Dass auf ihn viel Arbeit wartet – das konnte sich Alexander Zorniger am Sonntagnachmittag selbst ansehen. Noch auf der Tribüne verfolgte der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart den Auftritt der Spielvereinigung Greuther Fürth in Heidenheim. Darin steckte der kriselnde Bundesliga-Absteiger eine verdiente 1:3-Niederlage ein. Nach Spielende sorgte der Verein für Klarheit: Zorniger, der schon im Vorfeld als aussichtsreicher Kandidat gehandelt worden war, erhält bei den Franken einen Vertrag bis 2024 und soll wohl in erster Linie den Abstieg des Vereins handeln, der als Aufstiegskandidat gestartet war und nun Tabellenletzter ist.

Er wird damit Nachfolger von Marc Schneider, von dem sich die Fürther in der vergangenen Woche getrennt hatten. "Alexander Zorniger ist ein sehr erfahrener Trainer, mit einer klaren Philosophie, weiß aber auch, was in unserer aktuellen Situation gefragt ist", sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi laut Mitteilung. Die bisherigen Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann werden auch weiterhin Bestandteil des Trainerteams beim Tabellenletzten sein. Zorniger bringt Jurek Rohrberg als Assistenten mit. Zuletzt war Zorniger (55) bei Apollon Limassol in Zypern tätig und wurde dort in der abgelaufenen Saison Meister.

Fürth hatte gegen Heidenheim von Beginn an keine Chance

"Wir werden alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Es geht in den nächsten Wochen darum, die Mannschaft so schnell wie möglich mit der hochintensiven Spielweise vertraut zu machen, für die ich auch stehe", sagte Zorniger, einst Trainer bei RB Leipzig. Im Stadion sah er sah von Beginn an einen dominanten Auftritt der Heidenheimer, die nach einer Ecke durch Patrick Mainka in Führung gingen (9.). Torjäger Tim Kleindienst profitierte beim 2:0 von einem Patzer von Fürths Keeper Leon Schaffran (33.). Kurz vor dem zweiten Treffer verpasste Ragnar Ache den möglichen Ausgleich für die Fürther.

Besser machte es Sturmpartner Branimir Hrgota. Der Kapitän brachte aber nur kurzzeitig die Spannung zurück ins Spiel (52.), denn nur vier Minuten später verwandelte Jan-Niklas Beste einen

Unterdessen hat der Hamburger SV sich mit drei sieglosen Spielen in Serie eine unfreiwillige Auszeit im Aufstiegsrennen genommen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter verlor am Sonntag gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 2:3 und bleibt auf dem Relegationsrang hängen. Im Duell der beiden ballbesitzstärksten Mannschaften der Liga waren die Hamburger zwar das dominierende Team, konnten sich gegen die früh attackierenden Magdeburger aber lange keine entscheidenden Vorteile erarbeiten. Die Platzherren leisteten sich zahlreiche Abspielfehler und Ungenauigkeiten und fanden nicht die Räume für ihren druckvollen Angriffsfußball.

Die Magdeburger mit der eigentlich schwächsten Defensive der Liga hatten die Offensive der Hamburger zunächst unter Kontrolle. Nach dem 0:2 brachte HSV-Trainer Tim Walter drei weitere Offensivkräfte. Danach verschafften sich die Hausherren deutliche Vorteile und starteten Angriff auf Angriff. In den letzten Sekunden der Nachspielzeit (90.+6) traf Ludovit Reis nur die Latte. FCM-Trainer Christian Titz, der den HSV bei dessen Bundesliga-Abstieg im Jahr 2018 betreut hatte, setzte an alter Wirkungsstätte ein Signal des Aufbruchs: Der 1. FCM sprang vom Tabellenende auf Rang 15.

Dagegen verpasste der SC Paderborn mit dem 0:0 beim Tabellen-11. Eintracht Braunschweig den möglichen Sprung auf Rang eins. Eine Woche vor dem Topspiel gegen den HSV kontrollierten die Ostwestfalen am Samstag zwar über weite Strecken das Geschehen, schlugen daraus aber zu wenig Kapital. Gleichwohl konnte Trainer Lukas Kwasniok mit der Nullnummer gut leben: "Wenn man noch 120 Minuten von Mittwoch in den Beinen hat, ist es gegen solch einen tief stehenden Gegner schwer. Hut ab vor meiner Mannschaft, das ist eine ganz besondere Truppe", kommentierte der Fußball-Lehrer mit Bezug auf den Pokalsieg über Bremen im Elfmeterschießen. (dpa)