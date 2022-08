Als es vor 100 Jahren gleich zwei Fußball-Meister gab

Plus 1922 kämpften der HSV und der 1. FC Nürnberg um den Titel. Nach zwei Partien, einem Spielabbruch und juristischen Spitzfindigkeiten kam man zu einer einmaligen Lösung.

Es ist die bekannteste deutsche Sporttrophäe – die Meisterschale für die beste Mannschaft einer Saison. Jeder kennt die Scheibe aus Sterlingsilber mit den dunkelgrünen Turmalinen, alle deutschen Meister seit 1903 sind darauf eingraviert. Doch seltsam: In der zweiten Reihe der kreisförmig angeordneten Titelträger stehen zwei Meister für das Jahr 1922. Und noch seltsamer: Das stimmt nicht. Denn offiziell gab es vor hundert Jahren keinen Meister.