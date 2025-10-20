Auf den Spuren von Filippo Inzaghi – Deutschlands Sturmtalent Nicolo Tresoldi

Der Blick ähnelt dem seines großen Vorbildes. Zurückhaltend blickt Nicolo Tresoldi drein. Nicht so ausgebuffte Abwehrspieler könnten dem Glauben erliegen, sich gemütliche 90 Minuten machen zu können. Mei, schau, wie er schaut. Vor rund 20 Jahren machte es ein Italiener ebenso. Wenn Filippo Inzaghi nicht gerade im Abseits herumlungerte (wo er unabhängigen Messungen zufolge die Hälfte seiner Karriere verbrachte), schoss er ein Tor nach dem anderen – vorzugsweise gegen den FC Bayern. Eben jener Inzaghi sei sein Vorbild, sagte Tresoldi bei einer Fragerunde mit jungen Fußballern.

Dabei hat Tresoldi die Hochphase Inzaghis nur am Rande mitbekommen, schließlich ist er erst 2004 geboren. Als Sohn eines italienischen Fußballprofis und einer Argentinierin verbrachte er seine ersten Lebensjahre in Cagliari auf Sardinien. Inzaghi aber ist eine italienische Legende. Davon freilich ist Tresoldi noch ein gutes Stück entfernt. Derzeit ist ja noch nicht einmal sicher, ob er überhaupt einmal für die italienische Nationalmannschaft spielt oder vielleicht doch für die deutsche. Mit 13 Jahren zog Familie Tresoldi nach Hannover, die Mutter hatte dort eine Anstellung am Flughafen gefunden. Nicolo wechselte zu Hannover 96. Mit 18 Jahren erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft.

Nicolo Tresoldi bringt viele Qualitäten mit

Im Sommer machte er ein größeres Publikum auf sich aufmerksam, als er an der Seite von Nick Woltemade bei der U21-EM stürmte. Woltemade wechselte für 90 Millionen Euro nach Newcastle, Tresoldi für neun Millionen zum FC Brügge. Der belgische Spitzenklub gastiert am Mittwoch in der Champions League beim FC Bayern. In seinen ersten beiden Spielen in der Königsklasse erzielte er bereits einen Treffer. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit hat sich der 21-Jährige einen Stammplatz erkämpft. Tresoldi ist körperlich robust und schließt mit beiden Füßen stark ab. Der Typus „Klassischer Mittelstürmer“ hatte lange Jahre in Deutschland Seltenheitswert.

Ob er aber überhaupt für die deutsche Nationalmannschaft spielen will, ist noch unsicher. Solange er noch nicht für die A-Nationalmannschaft aufgelaufen ist, kann er den Verband wechseln, schließlich besitzt er auch die italienische Staatsbürgerschaft. „Die Regeln erlauben es, und mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen“, sagte er vor wenigen Wochen. Gennaro Gattuso ist der italienische Nationaltrainer. Einst spielte er mit Inzaghi zusammen für den AC Mailand.