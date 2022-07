Auf Schalke gibt es jetzt keinen Schnaps mehr

Früher ließen Präsidenten die Spieler das Gehalt im Vertrag selbst eintragen, nun muss der FC Schalke auf jeden Cent schauen. Das hat auch Vorteile.

Schalkes Manager Rouven Schröder hat kürzlich erläutert, wie schwierig die Kaderplanung beim Bundesliga-Aufsteiger ist, der nach Jahren des Geldverbrennens nun ein hartes Spardiktat fährt. Schröder dazu: "Wir mussten lernen, Nein zu sagen. Und den Spielern klarmachen, dass wir hier halt nicht mehr den berühmten Schnaps spendieren." Den berühmten Schnaps gibt’s nicht mehr – kann man so formulieren.

Denn wenn es um Vertragsverhandlungen mit Spielern geht, war man auf Schalke immer schon erfinderisch. Als legendär in diesem Zusammenhang gilt das "Verhandlungsgeschick" des ehemaligen Präsidenten Günter Eichberg, der in den frühen 90er Jahren an der Spitze des Vereins stand.

Der ehemalige Präsident des FC Schalke 04, Günter Eichberg, ist gestorben. Foto: Guido Kirchner (dpa)

Eichberg: "Wenn ich zurückkomme, haben Sie eine Summe eingesetzt"

Als die Gespräche mit dem damaligen Bayern-Stürmer Radmilo Mihajlovic stockten, stand Eichberg mit den Worten auf: "Wenn ich zurückkomme, haben Sie eine Summe eingesetzt." Mihajlovic tat, wie ihm geheißen – und gönnte sich neben einem Jahresgrundgehalt von einer halben Million D-Mark ein einmaliges Handgeld von einer Million Dollar (selbstredend netto) sowie eine mietfreie Villa samt eines Mercedes 500 SLC. Am Ende stand der Vertrag mit Schalke, für die Mihajlovic in zwei Jahren eher überschaubare 13 Tore erzielte. Er war nicht der Einzige, der bei Eichberg einen guten Schnitt gemacht hatte: Der als externe Berater fungierende Günter Netzer kassierte 16.000 Mark pro Monat für sein tägliches Beratungsgespräch per Telefon und verfügte dazu wie auch der spätere Trainer Udo Lattek über eine Firmen-Kreditkarte.

Schlagzeilenträchtig war auch so mancher Vertrag, der in späteren Jahren auf Gelsenkirchen abgeschlossen wurde. Der Vater des ehemaligen Spielers Max Meyer stellte vor einigen Jahren ein viel beachtetes Video online, in dem er sich am Autosteuer filmt und seine Freude darüber ausdrückt, "mit de bezahlte Lambo vom Pleiteklub" durch Gelsenkirchen zu fahren.

Einen Schnaps extra wird es auf Schalke also vorerst nicht mehr geben – vielleicht muss das aber auch gar nicht der Fall sein. Denn in Zukunft sollen laut Schröder ohnehin verstärkt Spieler im Kader stehen, deren "Persönlichkeit und Charakter" besser zu Schalke passen. Bedeutet: Es muss vielleicht gar kein Schnaps extra sein. Stattdessen tut es in Ausnahmefällen auch ein Pils und eine Schachtel Zigaretten. Wer das ablehnt, passt ohnehin nicht nach Gelsenkirchen.