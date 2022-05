Aufstieg statt Insolvenz: Die Renaissance der Traditionsvereine

Traditionsclubs hatten es lange schwer. In dieser Saison scheint das anders zu sein, aus den Krisenklubs wurden Aufstiegsaspiranten. Was sind die Gründe dafür?

Die Zeiten für Traditionsklubs waren zuletzt schlecht: Mit dem Hamburger SV stieg 2018 das letzte Gründungsmitglied aus der Bundesliga ab. Der 1. FC Kaiserslautern meldete als ehemaliger deutscher Meister Insolvenz in Liga drei an. Und im vergangenen Jahr mussten die vermeintlichen Dauer-Erstligisten Schalke und Bremen in die Zweite Liga. Der Frühling des Jahres 2022 lässt aber die Hoffnungen bei den Anhängern vieler einstmals großer Vereine wieder blühen – und das quer durch die Republik.

Zugegeben: Bei Werder Bremen und dem FC Schalke 04, den beiden Bundesligaabsteigern der vergangenen Saison, war die Chance auf eine Rückkehr in die Beletage vor der Saison relativ groß. Schließlich weisen die langjährigen Erstliga-Schwergewichte den größten Etat im Unterhaus auf. Aber auch sonst ist das zuletzt arg strapazierte Verhältnis zwischen den Fans und ihren Klubs in dieser Saison besser geworden. Bei Bremen geht es bergauf, seit Trainer Ole Werner von Markus Anfang übernommen hat, der wegen eines gefälschten Impfpasses gehen musste.

Nach den sportlichen Rodungsarbeiten der vergangenen Jahre scheint nun eine Ära der Renaissance gekommen zu sein – und das quer durch die Republik. Unser Karikaturist Christoph Härringer hat das auf seine Weise verarbeitet. Foto: Härringers Spottschau

Der FC Schalke scheint sich mit seinen Fans versöhnt zu haben

Beim FC Schalke sind nun nicht nur der ungeliebte Dauer-Mäzen Tönnies, sondern auch Trikotsponsor Gazprom nicht mehr an Bord. Als Trainer hat Eurofighter Michael Büskens bis Saisonende übernommen. Soll heißen: Einige atmosphärische Probleme gibt es nicht mehr. Die Schalke-Fans sorgten kürzlich zum Spitzenspiel der Schalker gegen Bremen für ein ausverkauftes Stadion – und feierten ihr Team selbst nach der krachenden 1:4-Niederlage noch.

Aktuell hat Schalke als Zweitligaerster beste Chancen auf den Aufstieg, während Bremen hinter dem ebenfalls wieder erstarkten SV Darmstadt 98 derzeit als Dritter in die Relegation müsste. Dahinter haben mit dem HSV und St. Pauli zwei Hamburger Klubs Chancen – und das, obwohl der HSV sich schon fast aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet zu haben schien.

Auch ein Verein aus der Region hat noch gute Chancen, über 20 Jahre nach dem Zwangsabstieg aus der 2. Liga in die Verbandsliga Baden-Württemberg bald wieder in einer Profi-Liga zu spielen: Der SSV Ulm steht derzeit auf Rang zwei der Regionalliga Südwest und hat zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Elversberg.

Nur Platz eins berechtigt zum Aufstieg in Liga 3, doch das scheint noch möglich. Woran es liegt, dass es bei den Spatzen auf einmal dauerhaft gut läuft? In diesem Zusammenhang fällt vor allem ein Name: Thomas Wörle.

Thomas Wörle ist seit Sommer 2021 Trainer des SSV Ulm. Foto: dpa

Beim SSV Ulm hat Trainer Thomas Wörle das Team auf Kurs gebracht

Der Krumbacher, der zuletzt die Frauenmannschaft des FC Bayern München betreut hatte, brachte die Mannschaft auf Kurs. Der derzeit verletzte Torjäger Tobias Rühle schwärmt in den höchsten Tönen von dem Ex-Profi und sagt: "Er ist fachlich überragend und menschlich eine echte Ausnahmeerscheinung." Wörle habe aus den verschiedenen Charakterköpfen eine unzertrennliche Einheit geformt. Auch wenn es in diesem Jahr noch nicht klappen sollte mit dem Aufstieg: Die Spatzen locken wieder Zuschauer ins Donaustadion. Zuletzt kamen über 3500 Besucher, um sich die Spiele anzusehen. Und der Drei-Jahres-Plan sieht den Aufstieg ohnehin erst für die kommende Saison vor.

Trainer Marco Antwerpen spielt mit Kaiserslautern um den Aufstieg. Foto: Uwe Anspach, dpa

In Kaiserslautern ging es nach der Insolvenz aufwärts

Anders sieht es beim 1. FC Kaiserslautern aus: Die Rückkehr in die 2. Liga soll am besten jetzt gelingen. Dafür sind die Pfälzer in Vorleistung gegangen und haben im Winter Stürmer Terence Boyd aus Halle verpflichtet. Das ist teuer, aber weit entfernt vom finanziellen Harakiri der vergangenen Jahre. Ende 2020 hatte der vierfache deutsche Meister Insolvenz anmelden müssen und wird seither vor allem durch die Saar-Pfalz-Invest GmbH (SPI) von fünf regionalen saarländisch-pfälzischen Unternehmern finanziell getragen. Die SPI hat für elf Millionen Euro 33 Prozent des Kapitals erworben. Vor kurzem kam noch ein neuer Geldgeber hinzu: Eine Investorengruppe um die Pacific Media Group (PMI) beteiligte sich mit einem Anteil von knapp unter zehn Prozent.

Finanziell ist der FCK nun endlich solide, während es unter Trainer Marco Antwerpen sportlich Schritt für Schritt nach oben ging. Der ehemalige Würzburg-Coach lotste Spieler wie Felix Götze, René Klingenburg, Mike Wunderlich in die Pfalz. Lange schien der direkte Aufstieg hinter dem 1. FC Magdeburg möglich – nach einer Schwächephase überholte aber Eintracht Braunschweig den FCK. Aktuell scheint der Weg über die Relegation zu führen, hier steht Dynamo Dresden bereits als Teilnehmer fest.

Bei Rot-Weiß Essen hatten ein Böllerwurf weitreichende Konsequenzen

Auch in den restlichen Regionalligen stehen bekannte Klubs oben: In Bayern ist das aber nicht die Reserve des FC Bayern, sondern die Spielvereinigung Bayreuth, die gegen den Verfolger FCB mit einem 4:0 für klare Verhältnisse sorgte. Im Norden steht DDR-Rekordmeister Dynamo Berlin vor Relegationsspielen gegen den VfB Oldenburg, während im Westen Rot-Weiß Essen auf die wohl ärgerlichste Weise den Aufstieg verpasst: Wegen eines Böllerwurfs wurde das Spiel gegen Preußen Münster als 0:2-Niederlage gewertet. Das kostete Essen die Tabellenführung an die Preußen, die nun wohl aufsteigen werden.