Bayer Leverkusen gewinnt Bundesliga-Auftakt

Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat das Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison gewonnen und seine imposante Erfolgsserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 (2:0). Damit sind die Leverkusener nun in 35 Bundesligaspielen nacheinander unbesiegt, in allen nationalen Wettbewerben sogar in 42 Partien.

Der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka (12. Minute) und Nationalspieler Florian Wirtz (38. und 90.+11) erzielten die Treffer für die Titelverteidiger und Pokalsieger aus Leverkusen. Nico Elvedi (59.) und Tim Kleindienst (85.) trafen für die Borussen. Vor sechs Tagen hatte Bayer bereits den Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart gewonnen.