Wird das Augsburger Bayernliga-Derby zum Publikumsmagneten?

Plus Am Samstag empfängt der Bayernliga-Tabellenführer TSV Schwaben Augsburg den Lokalrivalen Türkspor. Beide brauchen Punkte für ganz unterschiedliche Ziele.

Derbytime im Augsburger Ernst-Lehner-Stadion: In der Fußball-Bayernliga Süd kommt es am Samstag (14 Uhr) zum Stadtduell zwischen dem TSV Schwaben (1. Platz/53 Punkte) und Türkspor Augsburg (Platz 16/22 Punkte). Eine Partie mit großer Brisanz, denn die Gastgeber brauchen die Punkte im Ringen um die Tabellenführung, die Gäste im Kampf um den Klassenerhalt.

Zwei Siege und dazu ein Unentschieden beim großen Rivalen TSV Landsberg, die Violetten sind nach der Winterpause voll im Soll. Und möchten auch das Derby siegreich beenden. "Es gibt keinen Grund, den Gegner zu unterschätzen", warnt Schwabens Sportdirektor Max Wuschek. Zumal Türkspor das 1:7-Debakel aus der Vorrunde noch nicht vergessen hat.