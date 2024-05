TSV Schwaben Augsburg verliert – Entscheidung um Meisterschaft vertagt

Ein frühes Führungstor spielt im Gipfeltreffen der Fußball-Bayernliga dem SV Erlbach in die Karten. Die Augsburger erleiden mit der 1:2-Niederlage einen Rückschlag in ihren Titelambitionen.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg mussten im Spitzenspiel gegen ihren Hauptkonkurrenten SV Erlbach im Ernst-Lehner-Stadion eine unglückliche, doch nicht unverdiente 1:2-(0:1)-Niederlage einstecken und sind nun vor dem letzten Spieltag im Kampf um die Meisterschaft mit 64 Punkten zwei Zähler im Hintertreffen gegenüber Erlbach (66 Punkte). Dann gastiert der TSV Schwaben in Kirchanschöring, während der SV Erlbach zu Hause den TSV Rain erwartet (beide 18.5.24 um 14 Uhr).

Schon nach fünf Minuten brachte Simon Hefter vor einer stattlichen Kulisse von 700 Zuschauern die Gäste in Führung, als er aus spitzem Winkel das Leder an Schwaben-Keeper Kevin Schmidt – der bei dieser Szene eine unglückliche Figur abgab – in die Maschen vorbeilegte (5.). In der 20. Minute forderten mehrere Schwaben-Anhänger nach einem Zweikampf zwischen Simon Achatz und Gästekeeper Steer Elfmeter, doch Steer pflückte nach Meinung des Unparteiischen seinem Kontrahenten das Leder offenbar regelgerecht vom Fuß. Wenig später kam der weit aufgerückte Schwaben-Keeper Schmidt gegen Hefter einen Tick zu spät, doch in der Folge wurde die Gelegenheit von seinen Abwehrkollegen bereinigt (26.). Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, doch klare Chancen blieben Mangelware. Nach einem flach hereingespielten Eckball hätte Benedikt Krug jedoch beinahe den Ausgleich erzielt, doch der Ball trudelte am Pfosten vorbei (29.). "In der ersten Halbzeit bekamen wir nicht die 100%ige Energie auf den Platz“, bemängelte auch Schwaben-Spielertrainer Matthias Ostrzolek.

In der zweiten Halbzeit wird der TSV Schwaben eiskalt erwischt

In der zweiten Hälfte wurden die „Violetten“ erneut kalt erwischt. Benjamin Schlettwanger tankte sich am rechten Flügel bis zur Grundlinie durch, seine Maßflanke erreichte den aufgerückten Leonhard Thiel, der weitgehend unbedrängt zum 0:2 für die Gäste einköpfen konnte (51.). Doch die Fuggerstädter gaben nicht auf, sondern inszenierten mehrere Angriffe, um nochmal heranzukommen. Schon kurz nach dem Gegentor hatte Bastian Kurz eine Abschlusschance, doch er traf den Ball nicht mit voller Wucht (52.).

Später hatte auch Dennis Ruisinger eine gute Möglichkeit nach einem Eckstoß, doch sein Kopfball segelte knapp über den Torgiebel (67.). Doch nach einer Flanke des eingewechselten Simon Gail besorgte Torjäger Jonas Greppmeir mit seinem 20. Saisontor den 1:2-Anschlusstreffer (80.). Nach einer Flanke des eingewechselten Date hätte schließlich Krug beinahe den Ausgleich erzielt, doch sein Kopfball ging knapp am Pfosten vorbei (84.).

Schwaben-Trainer Matthias Ostrzolek spricht von einer "bitteren Niederlage"

"Das frühe Führungstor hat Erlbach in die Karten gespielt. Sie zeigten sich als die gut organisierte, lauf- und zweikampfstarke Truppe, die wir erwartet hatten. Die Gegentore haben wir ihnen zu leicht ermöglicht. In der zweiten Hälfte haben wir uns nochmal zurückgekämpft und gut gespielt, unterm Strich war es letztlich eine bittere Niederlage“, fasste ein enttäuschter Matthias Ostrzolek zusammen.

Lesen Sie dazu auch

TSV Schwaben Augsburg: Schmidt – Della Schiava, Krug, Ostrzolek, Ruisinger (74. Date) – Heiß (74. Pittrich), Gerlspeck, Greisel, Achatz (57. Gail), Kurz (89. Fackler-Stamm) – Greppmeir Tore 0:1 Hefter (5.), 0:2 Thiel (51.), 1:2 Greppmeir (80.) Schiedsrichter Kilger (TSV Mauth) Zuschauer 700