Fußball bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Unter dem Motto "Games Wide Open" soll Olympia 2024 laut Veranstalter für Inklusion, Gleichheit und Verantwortung stehen. Bereits zum dritten Mal werden die Olympischen Spiele in Frankreich ausgetragen. Die offizielle Eröffnungsfeier findet zwar erst am 26. Juli 2024 statt, die Fußballer und Fußballerinnen starten jedoch schon etwas früher. Genau wie bei Handball und Rugby gehen die Wettkämpfe schon am 24. Juli 2024 los. Bis zum 11. August werden dann 329 Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen in 32 Disziplinen verliehen. Sechs der Medaillen werden beim Fußball vergeben. Wie ist der Zeitplan für die Disziplin Fußball bei den Olympischen Sommerspielen 2024? Wann spielen die deutschen Teams und wann findet das Finale statt?

Fußball bei Olympia 2024: Zeitplan und Termine

2024 werden nur die deutschen Fußball-Frauen bei den Olympischen Sommerspielen teilnehmen. Die Männer haben sich erstmals seit London 2012 nicht qualifiziert. Die Frauen-Auswahl konnte sich durch den Sieg im Spiel um Platz drei der Nations League gegen die Niederlande mit 2:0 noch ein Ticket für Olympia sichern. Jetzt ist die deutsche Auswahl um Trainer Horst Hrubesch mitten in den Vorbereitungen.

Wie bereits erwähnt, starten die Fußballspiele schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier am 26. Juli 2024. Los geht es, laut Zeitplan bei Olympia 2024, mit den ersten Gruppenspielen der Herren am Mittwoch, den 24. Juli 2024. Die Gruppenphase dauert dann bis zum 31. Juli 2024. Das Finale der Männer wird schließlich am 9. August 2024 und das Finale der Frauen am 10. August 2024 ausgespielt. Die genauen Uhrzeiten und Termine können sich jedoch noch einmal ändern. Über die aktuellen Entwicklungen halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

Mittwoch, 24. Juli 2024:

AFC2 - Spanien, Herren Gruppe C, 15 Uhr

Argentinien - Marokko, Herren Gruppe B, 15 Uhr

Ägypten - Dominikanische Rep., Herren Gruppe C, 15 Uhr

Sieger ICP - Neuseeland, Herren Gruppe A, 17 Uhr

AFC1 - Paraguay, Herren Gruppe D, 19 Uhr

AFC3 - Ukraine, Herren Gruppe B, 19 Uhr

Mali - Israel, Herren Gruppe D, 21 Uhr

Frankreich - USA, Herren Gruppe A, 21 Uhr

Donnerstag, 25. Juli 2024:

Spanien - Japan, Damen Gruppe C, 17 Uhr

Kanada - Neuseeland, Damen Gruppe A, 17 Uhr

CAF1 - Brasilien, Damen Gruppe C, 19 Uhr

Deutschland - Australien, Damen Gruppe B, 19 Uhr

Frankreich - Kolumbien, Damen Gruppe A, 21 Uhr

USA - CAF2, Damen Gruppe B, 21 Uhr

Samstag, 27. Juli 2024:

Dominikanische Rep. - Spanien, Herren Gruppe C, 15 Uhr

Argentinien - AFC3, Herren Gruppe B, 15 Uhr

AFC2 - Ägypten, Herren Gruppe C, 17 Uhr

Ukraine - Marokko, Herren Gruppe B, 17 Uhr

Neuseeland - USA, Herren Gruppe A, 19 Uhr

Israel - Paraguay, Herren Gruppe D, 19 Uhr

AFC1 - Mali, Herren Gruppe D, 21 Uhr

Frankreich - Sieger ICP, Herren Gruppe A, 21 Uhr

Sonntag, 28. Juli 2024:

Brasilien - Japan, Damen Gruppe C, 17 Uhr

Neuseeland - Kolumbien, Damen Gruppe A, 17 Uhr

Spanien - CAF1, Damen Gruppe C, 19 Uhr

Australien - CAF2, Damen Gruppe B, 19 Uhr

Frankreich - Kanada, Damen Gruppe A, 21 Uhr

USA - Deutschland, Damen Gruppe B, 21 Uhr

Dienstag, 30. Juli 2024:

Dominikanische Rep. - AFC2, Herren Gruppe C, 15 Uhr

Spanien - Ägypten, Herren Gruppe C, 15 Uhr

Ukraine - Argentinien, Herren Gruppe B, 17 Uhr

Marokko - AFC3, Herren Gruppe B, 17 Uhr

USA - Sieger ICP, Herren Gruppe A, 19 Uhr

Neuseeland - Frankreich, Herren Gruppe A, 19 Uhr

Paraguay - Mali, Herren Gruppe D, 21 Uhr

Israel - AFC1, Herren Gruppe D, 21 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2024:

Japan - CAF1, Damen Gruppe C, 17 Uhr

Brasilien - Spanien, Damen Gruppe C, 17 Uhr

Sambia - Deutschland , Damen Gruppe B, 19 Uhr

Australien - USA, Damen Gruppe B, 19 Uhr

Neuseeland - Frankreich, Damen Gruppe A, 21 Uhr

Kolumbien - Kanada, Damen Gruppe A, 21 Uhr

Freitag, 2. August 2024:

Herren Viertelfinale, 15 Uhr

Herren Viertelfinale, 17 Uhr

Herren Viertelfinale, 19 Uhr

Herren Viertelfinale, 21 Uhr

Samstag, 3. August 2024:

Damen Viertelfinale, 15 Uhr

Damen Viertelfinale, 17 Uhr

Damen Viertelfinale, 19 Uhr

Damen Viertelfinale, 21 Uhr

Montag, 5. August 2024:

Herren Halbfinale, 18 Uhr

Herren Halbfinale, 21 Uhr

Dienstag, 6. August 2024:

Damen Halbfinale, 18 Uhr

Damen Halbfinale, 21 Uhr

Donnerstag, 8. August 2024:

Herren Spiel um Platz 3, 17 Uhr

Freitag, 9. August 2024:

Damen Spiel um Platz 3, 15 Uhr

Herren Finale, 18 Uhr

Samstag, 10. August 2024:

Damen Finale, 17 Uhr

Fußball bei Olympia 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung von Olympia 2024 hat sich Warner Bros. Discovery gesichert. Die Wettkämpfe werden also live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen sein. Darüber hinaus zeigen ARD und im ZDF auch einige Spiele kostenlos im linearen Fernsehen. Darunter fallen die folgenden Fußballspiele:

Donnerstag, 25. Juli 2024: Vorrunde Gruppe B Frauen Deutschland vs. Australien (19 Uhr) im ZDF

Sonntag, 28. Juli 2024: Vorrunde Gruppe B Frauen USA vs. Deutschland (21 Uhr) im ZDF

Dienstag, 30. Juli 2024: Vorrunde Männer im ZDF

Mittwoch, 31. Juli 2024: Vorrunde Frauen (17 Uhr) in der ARD

Mittwoch, 31. Juli 2024: Vorrunde Frauen Deutschland vs. Sambia in der ARD

Samstag, 3. August 2024: Viertelfinale Sieger Gruppe A – Dritter Gruppe B/C Frauen (21 Uhr) im ZDF

Montag, 5. August 2024: Halbfinale 1A/2B – 1C/2D, Männer (21 Uhr) im ZDF

Dienstag, 6. August 2024: Halbfinale Frauen (18 Uhr) in der ARD

Dienstag, 6. August 2024: Halbfinale Frauen (21 Uhr) in der ARD

Donnerstag, 8. August 2024: Spiel um Bronze Männer in der ARD

Freitag, 9. August 2024: Spiel um Bronze Frauen (15 Uhr) im ZDF

Freitag, 9. August 2024: Finale Männer (18 Uhr) im ZDF

Samstag, 10. August 2024: Finale Frauen (17 Uhr) in der ARD

Aber auch im Stream kann man Olympia 2024 und damit auch die Fußballspiele live verfolgen. Sowohl bei discovery+ als auch bei ARD und ZDF wird es einen Livestream geben. ARD und ZDF bieten dabei in ihren Mediatheken nicht nur eine Onlineübertragung ihres TV-Programms, sondern darüber hinaus auch noch weitere Fußballspiele, deren Übertragung im linearen Fernsehen keinen Platz hatte. Auf der Homepage des ZDF-Sportstudios und der ARD-Sportschau gibt es eine Übersicht über alle verfügbaren Livestreams.

(lob)