Borussia Dortmund verpflichtet den perfekten Spieler

Der BVB hat einen Neuzugang geholt, der schon jetzt, ohne gespielt zu haben, einen Platz im Herzen der Fans findet.

Goethe ließ einst seinen Faust sagen, Namen seien nichts weiter als Schall und Rauch. Entscheidend sei vielmehr die Gefühlslage. Doch womöglich hat das eine weit mehr mit dem anderen zu tun, als der Dichter zu vermitteln suchte. Schließlich gesellen sich gleich und gleich gern.

Was der amerikanische Psychologe John Jones, wie sollte er auch sonst heißen, vor einigen Jahren wissenschaftlich belegte. Auffällig häufig heirateten Menschen einen Partner, der wie sie hieß. In Florida lebten zudem erstaunlich viele Florences. Laurences und Lauras tendierten zum Beruf des "Lawyer", also Rechtsanwalts; und ein Dennis repariert als "Dentist" überdurchschnittlich oft Zähne. Wer Derartiges als Vorliebe bezeichnet, landet dann doch wieder in der Gefühlswelt.

Borussia Dortmund holt Jermain Nischalke

Höchst emotional begegnen seit jeher Fans dem Fußball. Teils beginnt die Leidenschaft unmittelbar nach der Geburt, wenn Eltern ihren Sprössling in einen Body mit Vereinsfarben stecken und ihn sogleich als Klubmitglied anmelden. Für den einen zu sein, bedingt zugleich, gegen den anderen zu sein. Kaum eine Rivalität ist so ausgeprägt wie jene zwischen Lüdenscheid Nord (sagen Schalker zu Dortmund) und Herne West (sagen Dortmunder zu Schalke). Den Namen des anderen nicht zu nennen, offenbart die gegenseitige Wertschätzung.

In diesem Sommer hat der Ballspielverein Borussia, kurz BVB, den perfekten Spieler verpflichtet. Nicht zwingend sportlich, eher nominell. Bedeutungslos scheint, dass er für die drittklassige Reserve vorgesehen ist und lediglich als Gegenstand eines Leihgeschäfts dient. Jermain Nischalke trägt künftig Schwarz-Gelb. Nicht nur goethesche Gesetze hebelt dieser Transfer aus, sein Trikotflock ist schon jetzt kultig.

Und die Schalker? Sie verpassten einst die Verpflichtung des perfekten Spielers. Ralf Geilenkirchen kickte in den 80ern und 90ern für Köln, Braunschweig und Uerdingen. Aber nie für Gelsenkirchen.

