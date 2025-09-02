Ein turbulenter Transfersommer mit einem wilden Ende

Die Bild hat mitgestoppt. Erst sieben Sekunden vor Transferschluss am Montagabend (20 Uhr) sei der Wechsel des Dänen Conrad Harder von Sporting Lissabon zu RB Leipzig abgeschlossen gewesen. So schreibt das Boulevard-Blatt und hat damit den spätesten Transfer in die Bundesliga dokumentiert. Es war schon eine verrückte Sommer-Transferperiode mit Irrungen und Wirrungen und Monster-Ablösesummen.

FC Liverpool investiert eine halbe Milliarde Euro

Den Geldhahn drehte dabei der FC Liverpool bis zum Anschlag auf. Über eine halbe Milliarde Euro investierte der englische Meister. Am Schlusstag verpflichteten die Liverpooler den Ex-Dortmunder Aleksander Isak für unglaubliche 145 Millionen Euro von Newcastle. Der 25-jährige Schwede ist nicht nur der teuerste Transfer in Liverpools Geschichte, sondern auch der Rekordtransfer dieses Sommers.

145.000.000 Euro – dafür könnte man sich 300 Mercedes S 680 Maybach (500.000 Euro) kaufen. Eine Wahnsinnssumme – könnte man meinen. Doch auf der Insel haben sich die monetären Realitäten jenseits aller Vorstellungen der meisten anderen europäischen Fußball-Klubs verschoben.

Möglich machten das der Einstieg obszön reicher Investoren oder Staatsfonds in fast alle Klubs, hohe TV-Gelder und schwindelerregende Ablösesummen, die auch zwischen den Klubs zirkulieren.

Der FC Bayern bekommt nicht mehr automatisch die Spieler, die er will

Liverpool verstärkte sich mit acht Neuzugängen. Darunter ist auch Florian Wirtz, der derzeit beste deutsche Fußballer. Den 22-Jährigen hätte auch der FC Bayern gerne verpflichtet. Früher war klar, wenn der deutsche Rekordmeister einen deutschen Spieler will, dann bekommt er ihn auch. Doch das ist lange her. Wirtz ging nach Liverpool, das 125 Millionen Euro an Bayer Leverkusen überwies Auch bei Nick Woltemade ging Bayern leer aus. Bayern knauserte bei den Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart, Newcastle legte einfach mal so rund 85 Millionen Euro hin.

Und auch bei der Schadensbegrenzung tat sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl sehr schwer. Erst gegen 23 Uhr verkündete der Münchner Klub am Montagabend offiziell die Leihe von Nicolas Jackson bis zum Saisonende. Der Deal schien schon geplatzt. Jackson war am Samstag nach München geflogen, um den Medizincheck zu absolvieren. Der FC Chelsea legte plötzlich ein Wechsel-Veto ein. Der 24-jährige Spieler und sein Berater drängten offenbar weiter auf einen Transfer zu den Bayern, diese schienen aber aus dem Poker auszusteigen. Dann folgte eine erneute Wende – zugunsten der Münchner. Doch das hatte seinen Preis. Die Leihgebühr soll 16,5 Millionen Euro betragen, die Kaufoption bei rund 65 Millionen Euro liegen.

Es sagt viel über das Transferchaos, das bis zuletzt beim FC Bayern herrschte. Einen richtigen Plan von Eberl zu erkennen, fällt schwer. Zwar war es den Münchnern früh gelungen, Innenverteidiger Jonathan Tah, 29, und Mittelfeldtalent Tom Bischof, 20, für sich zu gewinnen. Doch der Kauf von Luis Díaz für bis zu 75 Millionen Euro Ablöse aus Liverpool ließ so manchen die Augenbrauen hochziehen. Es ist viel Geld für einen 29-Jährigen, der wohl keinen großen Wiederverkaufswert mehr generieren wird.

Überhaupt machte Max Eberl im Kreuzfeuer der diversen Bayern-Chefs, einer sitzt davon am Tegernsee, keine gute Figur. Direkt nach dem Transferschluss ploppten am Dienstag Spekulationen auf, dass Eberl von sich aus hinschmeißen könnte. Der FC Bayern erinnert in diesen Tagen wieder stark an den FC Hollywood.

Der FC Augsburg wird am Schlusstag noch einmal richtig aktiv

Fast schon beschaulich mutet da der Transferendspurt beim FC Augsburg an. Da überstrahlt der Medien-Hype um Neu-Trainer Sandor Wagner derzeit alles. Auch die bemerkenswerten Transferaktivitäten am letzten Tag. Vier Deals brachte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll noch über die Bühne. Der 21-jährige Außenbahnspieler Ismaël Gharbi kommt vom portugiesischen Klub Sporting Braga. Die Schwaben leihen den 21-jährigen Franzosen für ein Jahr, zusätzlich gibt es eine Kaufoption. Zwei Jahre älter ist der zweite Last-Minute-Zugang des FCA. Mittelfeldspieler Fabian Rieder kommt für rund sieben Millionen Euro vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach Augsburg. Der Schweizer Nationalspieler soll seine Qualitäten auf der offensiven Mittelfeldposition ausspielen. Dafür verließen mit Tim Breithaupt (Fortuna Düsseldorf) und Kylane Dong (Pau FC) auf den letzten Drücker noch zwei Spieler auf Leihbasis den FCA. Der Transfer von Steve Mounie nach Frankreich scheiterte, da Abnehmer Angers SCO plötzlich Geldprobleme eingestehen musste.

FCA-Kader wird mutiger und aktiver, kleiner wird er nicht

Qualitativ scheint der FCA zugelegt zu haben, auch das Ziel, mehr mutiger und aktiv denkende Profis zu holen, könnte gelingen. Groß verschlankt, auch ein Ziel der Transferperiode, wurde der Kader aber nicht. So stehen beim FCA insgesamt 18 Abgängen (Erlöse rund 13 Millionen Euro) 21 Neuzugänge (Ausgaben rund 24 Millionen Euro) gegenüber. Der Bundesliga-Kader umfasst derzeit 31 Spieler.