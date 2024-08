«Für jeden ein Highlight»: Leverkusen in Gladbach gefordert

Große Kulisse im Borussia-Park, ein Meister in Top-Form und ein mutiger Herausforderer - der Bundesligaauftakt am Freitagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen könnte gleich ein Highlight werden. «Das Adrenalin ist zurück», sagte Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso nach dem Krimi um den Supercup am vergangenen Wochenende. Damit hat der Titelverteidiger gleich ein Zeichen gesetzt für einen spannenden Saisonauftakt.

«Dieses Spiel gegen den Meister, Pokalsieger und Europa-League-Finalisten ist von internationalem Interesse und für uns eine tolle Aufgabe, uns zu messen. Ich finde gut, dass man es eingeführt hat, die Saison mit einem Freitagabendspiel zu eröffnen, um die Aufmerksamkeit auf den Start der Bundesliga zu legen», sagte Gladbachs Präsident Rainer Bonhof der Deutschen Presse-Agentur vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1).

Alonso weist Favoritenrolle von sich

Der Titelverteidiger, Pokalsieger und Europapokalsieger aus Leverkusen kommt mit einer langen Erfolgsserie in den Ligabetrieb zurück und ist noch lange nicht titelmüde. Experten wie Lothar Matthäus sehen die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso wieder ganz vorn. «Der Trainer und die Vereinsführung haben in den vergangenen zwei Jahren einen sensationellen Job gemacht. Ähnlich wie im vergangenen Jahr hat Bayer einen kleinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz», befand Matthäus. Mit dem Gewinn des Supercups hat sich die Mannschaft auch gleich erfolgreich zurückgemeldet.

«Das ist ein klares Signal an die Konkurrenz, dass wir den Hunger nicht verloren haben», sagte Torhüter Lukas Hradecky nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schwaben. 34 Bundesligaspiele, sechs im DFB-Pokal und der Supercup - seit 41 Spielen hat die Leverkusener Elf national nicht verloren. Dennoch weist der Leverkusener Trainer die Favoritenrolle von sich. «Die hat für mich der FC Bayern München. Unser Ziel ist in den Top 4 zu bleiben. Das ist realistisch», befand Alonso.

Terrier und Boniface dabei

Personell Sorgen hat Alonso nicht. Bis auf Exequiel Palacios (Meniskus-OP) sind alle Mann an Bord. Auch Neugang Martin Terrier und Victor Boniface sind nach ihren Strafen aus dem Supercupspiel in der Liga spielberechtigt und müssen nur im DFB-Pokal pausieren. «Es gibt eine große Vorfreude. In Mönchengladbach ist die Stimmung immer großartig und wir haben auch mehr als 5000 Fans dabei», sagte der 42-Jährige.

Auch die Gladbacher, die schon einige Saisonauftaktspiele gegen den FC Bayern bestritten haben, freuen sich auf die große Bühne und wollen zeigen, dass sie besser sind als in der enttäuschenden letzten Saison. «Wenn Bayer am Freitagabend zu uns kommt, dann darf es kein Hügel sein, sondern ein Berg, den die Leverkusener besteigen müssen. Wir werden alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen», sagte Borussias Sportdirektor Roland Virkus beim Bundesliga-Gipfel der «Rheinischen Post».

Auftaktspiel wie ein Pokalendspiel

In Mönchengladbach hat Trainer Gerardo Seoane in der seiner zweiten Saison bessere Voraussetzungen als vor einem Jahr. Die langjährigen Borussen-Profis Tony Jantschke, Patrick Herrmann und Christoph Kramer sind nicht mehr dabei. Dafür wurden mit Tim Kleindienst, Kevin Stöger und Philipp Sander drei erfahrene Spieler verpflichtet.

«Ich glaube, dass wir eine gute Wahl getroffen haben bei der Neuaufstellung. Wir haben viele Sachen aufgearbeitet und angeschoben», sagte Gladbachs neuer Präsident Rainer Bonhof der Deutschen Presse-Agentur vor dem 85. Bundesliga-Duell mit den Leverkusenern.

Für Bonhof hat das Spiel einen enormen Stellenwert. «Ein solches Spiel ist für jeden ein Highlight. Als Spieler und als Mannschaft wartest du doch auf so eine Gelegenheit, dich zu zeigen. Das ist doch als, ob du mal ein Pokalendspiel bestreitest», sagte der Weltmeister von 1974.

Wieder ein Cup für Alonso. Foto: Bernd Thissen/dpa

Auch im Vorjahr fand das erste Heimspiel im Borussia-Park gegen Bayer statt. Foto: Federico Gambarini/dpa