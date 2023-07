Bundesliga-Serie: Der VfB Stuttgart versucht, endlich mal langweilig zu sein

Die vergangenen beiden Spielzeiten waren für die Fans des VfB Stuttgart spannender, als es hätte sein müssen. Über genügend Talent verfügt das Team dafür auf jeden Fall.

Der Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit ist schon mal gründlich ins Wasser gefallen. Nach nicht einmal 48 Stunden war Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gezwungen, aus seinem eben erst aufgeschlagenen Trainingscamp im österreichischen Neukirchen am Großvenediger abzureisen. Heftige Regenfälle machten einen Strich durch die Rechnung. Hoffentlich kein schlechtes Omen für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß, das mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Saison startet.

Alles neu beim VfB, oder was?

Abseits des Platzes hat sich einiges getan. Vorstandsboss Alexander Wehrle hat in der Sommerpause einen 100 Millionen Euro schweren Deal mit Autobauer und Neu-Anteilseigner Porsche aus dem Hut gezaubert. Wichtig für ihn und den Klub. Aber Vorsicht. Die Investitions-Devise lautet: Lieber in Steine statt in Beine. Aberwitzige Transfers wie beim selbst erkorenen Big City Club, der Windhorst-Hertha, wird es nicht geben. Außerdem mussten die Wegweiser zum Stadion ausgetauscht werden. Künftig werden die Zuschauer in die MHP-Arena gelotst. Die Porsche-Tochter hat sich im Zuge des großen Investoren-Deals kurzerhand die Namensrechte an der Arena gesichert. Zudem werden auf der Großbaustelle Haupttribüne zu Saisonbeginn zumindest im äußeren Bereich der unteren Ebene wieder Zuschauer Platz nehmen können. Wichtig für die Atmosphäre und das Stadionbild, das in der vergangenen Saison sehr trostlos daherkam. Ende Januar 2024 sollen die Umbaumaßnahmen dann endgültig abgeschlossen sein.

Haben die VfB-Anhänger nach den sportlich zuletzt mageren Jahren die Lust und Laune verloren?

Ganz im Gegenteil. Obwohl die VfB-Kicker in den vergangenen beiden Spielzeiten deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und den Kopf zweimal erst in allerletzter Sekunde aus der Schlinge zogen, scheint sich beim leidgeprüften Stuttgarter Fan-Anhang trotz allem eine gewisse Art von Aufbruchsstimmung breitzumachen. 33.200 Dauerkarten gingen in Windeseile über den Tisch. Das gab es noch nie.

Von welchen Spielern ist ein Leistungssprung zu erwarten?

Ex-Sportdirektor Sven Mislintat hatte es mantraartig gepredigt: "Wir haben einen sehr talentierten Kader." Insbesondere Kreativgeist Enzo Millot, der unter Sebastian Hoeneß in der Schlussphase der abgelaufenen Saison wie ausgewechselt wirkte, zählt zu jener Sorte VfB-Profis, die den Talente-Stempel ablegen und als Unterschiedsspieler in Erscheinung treten sollen. Genauso wie Chris Führich, der mit seinen 25 Jahren zwar nicht mehr zu den Talenten zählt, sein unbestritten hohes Potenzial allerdings endlich konstant auf den Rasen bringen muss. Einer wegweisenden Saison blickt auch Eigengewächs Lilian Egloff entgegen. Der 20-Jährige, der das Zeug zur Identifikationsfigur hat, rückte vor zwei Jahren als Supertalent aus der Jugend auf, schaffte es bislang aber noch nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Er muss jetzt liefern.

Allheilsbringer Sebastian Hoeneß?

Zwölf Spiele, sechs Siege, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Hoeneß holte bislang bärenstarke 1,83 Punkte pro Spiel. Ein Schnitt, mit dem sich ansonsten nur Europacup-Aspiranten durch die Republik bewegen. Der 41-Jährige hat aus einer völlig verunsicherten und desorientierten Mannschaft ein funktionierendes Kollektiv geformt. Die anfängliche Skepsis gegenüber dem gebürtigen Münchner hat sich in Luft aufgelöst. Hoeneß hat das Zeug dazu, eine neue Ära zu prägen.

Kann der VfB Stuttgart auch langweilig?

Nichts mehr als das, sehnt sich der Schwaben-Anhang vermutlich herbei. Auch wenn das Zittern bis zum Schluss in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils ein Happy End gefunden hat, irgendwann, so heißt es, erwischt es jeden Verein. Frage nach beim Hamburger SV.

Fakt ist: Der Kader hat die Qualität für einen gesicherten Mittelfeldplatz. Doch Knackpunkt wird sein, ob Leistungsträger wie Abwehrchef Mavropanos, Flankenspezialist Borna Sosa und Top-Torjäger Serhou Guirassy dem VfB erhalten bleiben. Auch wenn die Kaufoption (neun Millionen Euro) für den Angreifer erst kürzlich gezogen wurde, ist ein Verbleib von Guirassy alles andere als gesichert. Sollte er die Stuttgarter noch verlassen, würde den Klub zumindest ein warmer Geldregen (15 bis 20 Millionen Euro) erwarten. Kurzfristig eine Art offensive Lebensversicherung zu ersetzen, könnte allerdings den Traum von einer "langweiligen Saison" platzen lassen.