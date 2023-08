Bundesliga-Serie: Dortmund will aus dem Sommer-Kater neue Kraft schöpfen

Die Enttäuschung nach der verpassten Meisterschaft war und ist riesig in Dortmund. Nun startet der BVB einen neuen Anlauf – und setzt auf einen kontroversen Neuzugang.

Der Kater bereitete Borussia Dortmund und seiner großen Fan-Gemeinde dann doch ein bisschen länger Kopfschmerzen als nur einen Tag. Nie in den vergangenen zehn Jahren war die Chance, Dauermeister Bayern München Trophäe und Show zu stehlen, größer als in der letzten Saison. Doch als der rote Teppich ausgelegt und die Musik bestellt war, wurden die Beine bleischwer. So schwer, dass der letzte zu gehende Schritt im Heimspiel gegen Mainz (2:2) zum Schrittchen verkümmerte und die Schale in der Verpackung blieb.

Der Frust im Mai war gigantisch. Hat ein Sommer genügt, um ihn zu verdrängen?

Die Antwort liegt auf dem Platz. Hinfallen ist keine Kunst, wieder aufstehen mitunter schon. Der BVB hat seit dem letzten Meisterjahr 2012 einige Enttäuschungen hinnehmen müssen oder durch augenfällige Passivität aktiv beschleunigt. Es war ein Auf und Ab auf hohem Niveau – abgesehen vom Pokalsieg 2017 unter dem in Ungnade gefallenen Thomas Tuchel ohne nachhaltigen Erfolg. Der letzte Fehltritt war der schmerzhafteste. Es braucht einen perfekten Start, um ihn zu verdrängen. Vergessen wird man ihn nicht.

Jude Bellingham war für Dortmund nicht zu halten und hat eine riesige Lücke hinterlassen …

… die vollends nicht zu schließen ist. Der vor Selbstbewusstsein strotzende Brite lud sich trotz seines jungen Alters große Gewichte auf die Schultern. Ein Ausnahmefußballer, die Fans des BVB sollten sich glücklich schätzen, Zeuge der grandiosen Entwicklung dieses Spielers gewesen zu sein. Auch Raphael Guerreiro hat Dortmund verlassen und sucht nun beim Meister Bayern seinen Platz. Der Portugiese war sieben Jahre im Revier, das letzte war sein bestes.

Wie will der BVB verloren gegangene Qualität auffangen?

Felix Nmecha ist für die Bellingham-Position vorgesehen. Der 22-Jährige kam aus Wolfsburg und sorgte schon vor dem ersten Ballkontakt für einigen Wirbel. Zwei von ihm geteilte und rasch wieder gelöschte Posts in den sozialen Medien wurden von Fans als homophob und queerfeindlich kritisiert. Die Dortmunder Verantwortlichen beschwichtigten alsbald. "Das ist ein ganz normaler Junge", ließ Vereinschef Hans-Joachim Watzke wissen. Restlos ausgeräumt sind Zweifel damit nicht, Nmecha bleibt unter Beobachtung und seine Verpflichtung ein Risiko-Transfer.

Wer kam noch?

Sehr früh war sich der BVB mit Ramy Bensebaini einig, er kam ablösefrei von Borussia Mönchengladbach. Beim BVB soll der gern offensiv denkende 28-Jährige die linke Seite bespielen. Mit der Verpflichtung von Marcel Sabitzer legte Dortmund jüngst noch einmal Qualität nach. Terzic lobte den umtriebigen Mittelfeldspieler nach Abschluss der USA-Reise in hohen Tönen.

Braucht(e) es frische Impulse durch einen neuen Kapitän?

Fakt ist, dass künftig Emre Can als "Leader" und anstelle von Marco Reus vorangeht. Reus trug die Binde eine halbe Dekade, wirkte als Kapitän aber oft blass und mitunter überfordert. Sein nach eigenen Worten selbst bestimmter Rücktritt könnte sich als Win-win-Schritt erweisen: Der sensible Spieler muss sich nicht mehr unbequemen Fragen stellen. Und die Mannschaft hat einen Kapitän, der als emotionaler Wegweiser für die gemeinsamen Ziele brennt.