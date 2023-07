So verrückt ist Christian Streich

Während sich Spieler Tätowierer einfliegen lassen oder mit dem Taxi zum Pokern fahren, liebt es Freiburgs Trainer Streich bodenständig: wandern, baden und gut essen.

Zugegeben, es ist auch ein Frage des Alters. Oder der Weisheit. Oder beides. Entspannung definiert jeder anders. Münchens Gifthaferl Franck Ribery flog nach einer kraftraubenden Fußball-Saison nach Dubai, um mit vergoldeten Steaks - Stückpreis 1200 Euro - wieder zu Kräften zu kommen. VfB-Stuttgart-Profi Enzo Millot sammelte mitten im Abstiegskampf neue Kräfte. Der VfB-Stammspieler ließ einen Tätowierer seines Vertrauens aus Spanien einfliegen. Bayern-Star Serge Gnabry dagegen jettete zwischendurch nach Paris zur Fashion Week, um den Kopf frei zu bekommen. Das ständige Gerede von der Bayern-Krise kann einen aber auch kirre machen.

Damenbesuch bei der Nationalmannschaft

Und Feierbiest Max Kruse orderte in Wolfsburg ein Taxi, um in Berlin sein Geld beim Pokern zu verjubeln. Oder bestellte sich Damenbesuch auf sein Zimmer. Wohlgemerkt im Hotel der Nationalmannschaft. Was kostet die Welt? Fußballer sind kreativ, um dem grauen Profi-Alltag auf den Plätzen zu entkommen.

So weit, so abgefahren. Es geht allerdings auch ein paar Nummern kleiner, wie jetzt die Übungsleiter der Bundesliga erzählten. Fast schon extravagant der Ausflug von Steffen Baumgart. Der Kölner Trainer gönnte sich einen Konzertbesuch bei der Rocksängerin Pink. So ganz geheuer war dem gebürtigen Rostocker der Ausflug in die Glitzerwelt des Pop nicht. Er bekannte hinterher glaubhaft: hier in Köln auf dem Platz zu stehen, mache ihm noch mehr Spaß.

Christian Streich bevorzugt lesen und baden

Einen gänzlich anderen Zeitvertreib pflegt Christian Streich. "Wandern schadet nicht, Fahrradfahren und gut essen auch nicht. Das sind alles Dinge, die mir helfen. Es sind sehr unspektakuläre Sachen. Lesen, ein bisschen baden", erzählte der Coach beim Trainingsauftakt des SC Freiburg. Das habe ihm nach einer kräftezehrenden Saison geholfen, die Akkus wieder aufzuladen.

Freiburgs Trainer Christian Streich erzählte, wie er nach einer anstrengenden Bundesliga-Saison entspannte. Foto: Tom Weller, dpa

Zwei bis drei Wochen habe der 58-jährige Badener schon benötigt, um wieder runter zu kommen. Außerdem - jetzt obacht geben geschätzte Instagramer und Influencer - gehe er gerne in den Wald. "Der Wald hilft", sagte Streich. Waldspaziergänge, neudeutsch Waldbaden genannt, so etwas Abgefahrenes werden demnächst auch Ribery, Kruse und Gnabry ausprobieren.

