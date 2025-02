Comeback nach Krebserkrankung

Schwere Krankheiten haben im Leistungssport nichts verloren. Wann immer sie nach Athletinnen und Athleten greifen, ist die Erschütterung groß. Junge Menschen auf der Höhe ihrer körperlichen Leistungsfähigkeiten haben nicht zu erkranken. Als vor zwei Wochen der Eishockey-Profi Tobias Eder nach einem Krebsleiden starb, war die Anteilnahme groß. Nicht nur sein Klub, die Eisbären Berlin, trauerte um den 26-Jährigen - Beileidsbekundungen von sämtlichen Eishockey-Mannschaften erreichten die Berliner und Eders Familie.

Eder war kein bundesweit bekannter Star. Außerhalb des alles dominierenden Männer-Fußballs gibt es kaum Sport-Persönlichkeiten, die überall erkannt werden. Als Nationalspieler hatte es Eder aber immerhin zu ein wenig Popularität gebracht. Das ist bei Maria Luisa Grohs anders. Sie ist tatsächlich nur Kennern des Frauen-Fußballs bekannt. Obwohl das weibliche deutsche Nationalteam seit Jahren erfolgreicher ist, als das männliche Pendant, erfahren viele der Spielerinnern kaum öffentliche Aufmerksamkeit. So war es auch bei Grohs, die von Mitspielerinnern und Freundinnen nur „Mala“ genannt wird.

Mala Grohs feiert Comeback gegen Bochum

Als Torhüterin des FC Bayern hat sie dreimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Ein Länderspiel aber hat sie bislang noch nicht absolviert. Sie wähnte sich auf einem guten Weg in die Nationalauswahl - ehe dieses Vorhaben bedeutungslos erschien. Im November 2024 wurde bei der 23-Jährigen ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Der Krebs hatte nach einer Leistungssportlerin gegriffen. Genesungswünsche aus ganz Fußball-Deutschland trafen bei Grohs ein. Vor Weihnachten berichtete der FC Bayern von einer gelungenen Operation. Schon im Januar trainierte die Torhüterin wieder mit der Mannschaft. Zuvor hatten die Münchner den Vertrag mit ihr verlängert. Man wolle „einen kleinen Teil beitragen, dass sie sich auf ihre Genesung konzentrieren kann – und ihr zeigen, dass sie wissen soll, dass der FC Bayern immer ihre Heimat ist“, so Sportvorstand Max Eberl.

Am Sonntag nun stand Grohs erstmals wieder in einem Pflichtspiel im Tor. Kein Länderspiel, keine Champions League - zweite Liga, vor 233 Fans. Mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern gewann Grohs 2:0 in Bochum. Ein Spiel allenfalls für Statistikjahrbücher. Für Grohs die vielleicht bedeutendste Partie ihres Lebens.