Darmstadt verwandelt sein Stadion in ein riesiges Open-air-Schlafzimmer

Mit einer ungewöhnlichen Aktion will der Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 auf die Probleme der Obdachlosen aufmerksam machen.

Der wichtigste und schönste Tag im Leben eines Fußball-Fans wird wo gefeiert? Selbstredend im Fußball-Stadion. Auf dem heiligen Rasen gibt der Hooligan seiner Angebeteten das Ja-Wort. Noch Jahre später blättern beide im Hochzeits-Album und erinnern sich: Weißt du noch, Schatz, als du mir das Ja-Wort im Signal-Iduna-Park gegeben hast? Oder in der Commerzbank-Arena? Romantik pur.

Die kalten Betonschüsseln sind im Unterhalt viel zu teuer, um nur ein Mal in 14 Tagen mit Leben gefüllt zu werden. Neben Hochzeiten bieten Fußball-Klubs weltweit ihre Stadien auch als letzte Ruhestätte an. Wer ein echter Anhänger der Queens Park Rangers ist, liegt unter der Grasnarbe des Londoner Stadions. Die Asche der Fans wird nach der Zeremonie pietätvoll unter dem Rasen vergraben, versichert der Verein. Nur wenn gerade Saison ist, muss damit bis zur nächsten Spielpause gewartet werden. Der Kaplan ist in allen Beerdigungsphasen dabei.

Darmstadt will auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam machen

In der Bundesliga hat sich Darmstadt 98 eine neue Funktion für seine Arena ausgedacht. So mancher Fan ist nach einem Spiel ja kaum aus dem Stadion zu kriegen – in Darmstadt darf man nun sogar am Böllenfalltor übernachten. Der Aufsteiger öffnet am 6. Oktober seine Arena und preist sie als "riesengroßes Open-Air-Schlafzimmer" an. Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund: Und zwar, um auf das Thema Obdachlosigkeit vor der nahenden kalten Jahreszeit aufmerksam zu machen, wie die Lilien mitteilten.

Die Darmstädter bieten dabei für den guten Zweck Übernachtungen für 49 Euro an. Wer sich eine Isomatte und Schlafsack leistet, die danach an Obdachlose verteilt werden, ist mit 98 Euro an dem ungewöhnlichen Sleep-in dabei. Die Darmstädter bieten am 6. Oktober mehr als nur eine Schlafmöglichkeit an. Die Stadiontore zum Schlafzimmer öffnen ab 20 Uhr. Anschließend können die Fans in verschiedenen Räumlichkeiten Vorträgen und Erfahrungsberichten zum Thema Obdachlosigkeit beiwohnen.

Nicht verwechseln: Mario Gomez hat sich wund gelegen

Ab 22 Uhr geht es dann aber in die Heia. Es gilt die freie Platzwahl. Ausgenommen ist das Spielfeld. Das ist für Mario Gomez reserviert, der sich dort laut Mehmet Scholl regelmäßig wund gelegen hat. Aber das ist eine andere Geschichte.

Lesen Sie dazu auch