Das Ende eines Projekts: Der Aufstieg und Fall von Türkgücü München

Kein eigenes Trainingsgelände, der Investor dreht den Geldhahn zu, das Stadion ist viel zu groß: Türkgücü München steht vor dem Aus.

München Steht das Projekt vor dem Aus? Seit dem zum 31. Januar gestellten Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens deutet sich jedenfalls an, dass der märchenhafte Aufstieg von Türkgücü München aus der sechstklassigen Landesliga in den Profifußball im sportlichen Desaster endet.

Denn aktuell ist noch nicht einmal klar, ob die Drittliga-Kicker aus der Landeshauptstadt die Saison zu Ende spielen werden. Drei Monate lang wird das Gehalt durch die Agentur für Arbeit in Form des Insolvenzgeldes übernommen, Ende April könnten alle Profiverträge bei der "türkischen Kraft" auslaufen. Doch die Drittliga-Saison endet erst im Mai.

Notfalls könnte Türkgücü die Runde auch mit Nachwuchsspielern noch zum Abschluss bringen, allerdings ändert das nichts daran, dass die Zukunft des Klubs am seidenen Faden hängt. Wieder einmal. Denn 2005, drei Jahrzehnte nach der Gründung durch türkische Einwanderer, ging das "alte" Türk Gücü in Konkurs.

2008 wurde der Verein aus einer Fusion heraus gegründet

Auch damals hatten die Verantwortlichen vom Profifußball geträumt, teilweise wurden Spiele der Münchner live im türkischen Fernsehen übertragen, der spätere deutsche Nationalspieler Cacau trug in der Saison 2000/01 das Trikot. Nach der Pleite erfolgte die Neugründung als Türk SV 1975 München, sportlich ging es weiter bergab und 2008 folgte die Fusion mit Ataspor München, um die Kräfte zu bündeln. Die Kicker sollten raus aus der Bezirksliga, wieder höherklassig spielen.

Doch ein Problem blieb. Der Verein, der sich bis zum Regionalliga-Aufstieg 2019 Türkgücü-Ataspor München nannte, hatte keine wirkliche sportliche Heimat. Es war dem Klub nie gelungen, ein Vereinsgelände zu kaufen. Die Teams trainierten verteilt über die Stadt, selbst zu Bayernliga-Zeiten in den 90er Jahren fanden die Übungseinheiten schon mal im Englischen Garten statt.

Bis heute muss sich das Profiteam die Plätze auf der Bezirkssportanlage im Stadtteil Perlach mit Jugendteams und anderen Vereinen teilen, die Heimspiele finden nach langer Suche inzwischen im für den Klub weit überdimensionierten Olympiastadion statt.

Hasan Kivran ist Präsident und starker Mann bei Türkgücü München. Foto: Klaus Rainer Krieger

Mit dem Einstieg von Hasan Kivran ging es steil bergauf

All diese Schwierigkeiten waren Hasan Kivran bekannt, als der Unternehmer 2016 als Vereinspräsident und Investor beim damaligen Landesligisten einstieg – mit der klaren Perspektive Profifußball. Fortan war bei Türkgücü immer die Rede vom "Projekt", das zunächst durchaus erfolgreich war. Michael Hofmann, ehemaliger Bundesliga-Torwart bei 1860 München, ließ sich dafür begeistern, sprang in der Landesliga noch ein paar Mal als Keeper ein und coachte ansonsten die Ballfänger.

Reiner Maurer hat seinen Vertrag als Co-Trainer beim FC Augsburg verlängert. Foto: Ulrich Wagner

Der 49-Jährige machte den Weg bis hoch in die 3. Liga mit, ehe sich vergangenen Dezember die Wege trennten. Ohne Namen zu nennen, kritisiert Hofmann das System mit einem Investor, der in allen Belangen mitreden möchte. Auch oder gerade im sportlichen Bereich. "Es kann funktionieren, wenn sich der Investor entsprechend Kompetenz dazukauft", erklärt Hofmann. Bei Türkgücü hat im Zweifel Kivran das letzte Wort und wechselte nicht nur regelmäßig die halbe Mannschaft aus, auch auf der Trainerbank herrschte keine Kontinuität.

Der heutige FCA-Co-Trainer Reiner Maurer musste vor dem Aufstieg gehen

So wurde etwa der Vertrag mit Reiner Maurer nicht verlängert, als das Team 2020 unmittelbar vor dem Drittliga-Aufstieg stand. Maurer ist mittlerweile Co-Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg, bei den Münchnern saßen seit seinem Abschied – inklusive Interimslösungen – sieben verschiedene Übungsleiter auf der Bank. Aktuell hat der Österreicher Andreas Heraf das Sagen, der im Winter mit dem Versprechen auf Verstärkungen an die Isar gelockt wurde.

Die Versprechen wurden nicht gehalten, im Gegenteil. Mehr als zwei Millionen Euro fehlen – auch wegen fehlender Zuschauereinnahmen aufgrund der Pandemie – in der Türkgücü-Kasse. Investor Kivran will das Minus nicht mehr ausgleichen und seine Anteile an der aus dem Verein ausgelagerten GmbH verkaufen. Das gelang bislang nicht. Was durchaus auch an der sportlichen Situation liegt. Das Team ist seit zwölf Spielen sieglos und hängt im Tabellenkeller fest.

Immerhin präsentierte der Klub vergangene Woche einen neuen Hauptsponsor, das börsennotierte US-Unternehmen Remitly Global ziert neuerdings das Trikot. Eine Übernahme von Kivrans Anteilen kommt wohl nur in Frage, sollte der Klassenerhalt und damit der Verbleib im Profifußball gelingen. Der ist aber in weite Ferne gerückt, weil Türkgücü allein schon durch den Insolvenzantrag noch neun Punkte abgezogen werden. Wodurch die Münchner aktuell ans Tabellenende zurückfallen würden. Mit zehn Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang.