Das Erfolgsmodell Fußball-Relegation

Plus Wenn der Auf- und Abstieg gerade in den unteren Fußball-Klassen im direkten Aufeinandertreffen entschieden wird, strömen die Fußball-Fans auf die Plätze und die Stadien. Wie beim Duell Cosmos Aystetten gegen TSV Gersthofen.

Von Herbert Schmoll

Same procedure as every year. Wie die sich jährlich an Silvester am Bildschirm wiederholende Story von Miss Sophie und ihrem Butler James gehören Anfang Juni für die Amateurfußballer die Relegationsspiele zum festen Programm. Da strömen die Fans in Massen in die Stadien und auf die Sportplätze. Es geht um Auf- oder Abstieg. Gerade auch in den unterklassigen Duellen ist die Relegation ein Erfolgsmodell. Ganze Dörfer unterstützen ihre Fußballer, die entscheidenden Spiele der Relegation geraten zum Spektakel.

Die SV Hammerschmiede steigt in die Kreisliga auf

Zahlen belegen dies: Rund 700 Besucher waren am Mittwoch in Gebenhofen (bei Aichach) bei der Kreisliga-Relegation zwischen der DJK Stotzard und dem SV Hammerschmiede (1:2), am Sonntag sahen in Inningen 540 Fans das Match zwischen der SpVgg Westheim und den Augsburgern (1:4). Nach langer Pause hat die Hammerschmiede künftig ihre sportliche Heimat wieder in der Kreisliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

