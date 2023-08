Das Fußball-Märchen von Klaksvik: Wenn der Elektriker die Elfmeter hält

Ein kleiner Verein von den Färöern steht kurz davor, in die Champions League einzuziehen. Mittendrin: Ein Elektriker im Tor, der nur verlängerten Urlaub hat.

Jonatan Johannson war im Jahr 2021 eigentlich schon fertig mit dem Profi-Fußball. Der schwedische Torwart hatte die Nase voll von der andauernden Vereinstingelei und wollte eigentlich nur noch in seiner Freizeit kicken und sich ansonsten auf das konzentrieren, was ihm nach der Karriere seinen Lebensunterhalt finanzieren soll: Der 31-Jährige ist Elektriker, in Festanstellung.

In diesem Juni reichte Johannson aber einen Urlaubsantrag bei seinem Chef ein, weil ihm etwas Wichtiges dazwischengekommen ist: Der färöische Verein KI Klaksvik unterbreitete Johannson ein Angebot für die neue Saison. Das war auf drei Monate befristet. Johannson, der zwei Jahre kein Spiel bestritten hatte, sagte zu – auch deshalb, weil Klaksvik ein nettes Bonbon im Angebot hatte: Als Meister der Färöer darf man in der ersten Runde der Qualifikationsphase für die Champions League starten. Normalerweise ist das ein kurzes Vergnügen, weil der färöische Vertreter sich traditionell nach der ersten Runde aus dem Wettbewerb verabschiedet hat.

Klaksvik schaltete die Meister aus Ungarn und Schweden aus

Und dann passierte das, mit dem weder auf den Färöern noch sonst wo jemand gerechnet haben dürfte, und was letztlich auch der Grund ist, warum nun dieser Text zu lesen ist: Klaksvik schaltete zuerst den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest und den schwedischen Meister BK Häcken aus – und Johannson stand im Tor.

Doch nicht nur das: In drei von vier Spielen blieb er ohne Gegentor, im Elfmeterschießen gegen Häcken hielt der Elektriker sogar einen Elfmeter. Im Hinspiel der dritten Runde siegte Klaksvik nun auch gegen den norwegischen Meister Molde FK mit 2:1. Bedeutet: Schon jetzt ist dem kleinen Verein die Conference League sicher – und geht das Märchen weiter, spielt Johannson mit seiner Truppe aus Halb-Profis und Amateuren in der Champions League.

Nur eine Sache müsste der Schwede noch klären: Wie es mit ihm beruflich weitergeht. Sein Vertrag läuft noch bis 31. August. Gut möglich, dass er auch darüber hinaus im Tor gebraucht wird. Sehr wahrscheinlich muss der Elektrikerbetrieb noch länger auf ihn verzichten. Dabei ist der Personalmangel im Handwerk doch schon groß genug.

