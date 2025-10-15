Das Gute an einer 0:66-Niederlage

Eine schmerzhafte Niederlage zeichnet sich dadurch aus, dass sie entweder als unverdient empfunden wird oder auf dramatische Art und Weise zusammenkommt. Angeführt seien das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM (und es war doch Hand!) sowie die Niederlagen des FC Bayern in den Finalspielen der Champions League 1999 und 2012. Besser bekannt unter den Namen „Mutter aller Niederlagen“ und „Drama Dahoam“. Nur selten ist die Höhe einer Niederlage für die Intensität des Schmerzes verantwortlich. Genau genommen verhält es sich andersherum: je knapper die Niederlage, desto größer der Schmerz. Keine Regel ohne Ausnahme. In diesem Falle das 1:7 der Brasilianer gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2014. Ein läppisches 0:2 hätte in der Volksseele nicht für derartige Pein gesorgt.

Das 0:2 darf generell als angenehmes Ergebnis für Unterlegene gelten. Es sagt aus, dass der Gegner schlicht besser war, man aber nicht gänzlich chancenlos gewesen ist. Alles ab einem 0:5 bewegt sich in den Bereich „Packung“. Eine letzte Grenze ist vor dem Erreichen der Zweistelligkeit erreicht – alles nach zehn Gegentoren ist dann auch schon egal.

Bei 0:66 ist mangelndes Spielglück nur bedingt ein Faktor

Daher ist es wohl wahr, wenn Patrick Stritzki sagt: „Wir haben einfach Spaß an der Sache, egal unter welchen Umständen.“ Der Mann muss es wissen. Er ist der Spielertrainer des Moorburger TSV. Als solcher hat er das vergangene Spiel in der Hamburger Kreisklasse beim SVS Mesopotamien mit 0:66 verloren. Ein Ergebnis, das sich nur bedingt mit fehlendem Spielglück begründen lässt. 0:66. Und es hätte schlimmer kommen können. „Unser Torwart hat übrigens super gehalten. Ohne den hätte es dreistellig werden können“, sagte Stritzki Spiegel Online. Sein Team war lediglich zu siebt angetreten. Verletzungen und Verpflichtungen – die großen Feinde des Amateurfußballs.

Sonderlich beeindruckt hat die Niederlage die Recken des Moorburger TSV nicht. Ein weiteres Indiz, dass die Höhe der Niederlage nicht maßgeblich für den Schmerz ist. Denn schon am kommenden Sonntag gehen die Kicker hoch motiviert in die nächste Partie. Dann geht es für den Tabellenletzten gegen den um einen Rang besser platzierten Klub Indian Football. „Wäre auf jeden Fall mega, wenn wir das Kellerduell für uns entscheiden können“, so Stritzki. Kommt es anders, sollte es bloß keine knappe oder unverdiente Niederlage geben. Und vielleicht kein 0:66.