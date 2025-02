Schwaben Augsburg freut sich über Urteil des Sportgerichts: „Das war ein guter Tag für uns“

Am Donnerstagnachmittag erhielt der TSV Schwaben Augsburg Post vom Bayerischen Fußballverband (BVF). Die Münchner Geschäftsstelle an der Brienner Straße teilte den Fuggerstädtern das Ergebnis ihrer Berufung gegen das im Dezember gefällte Urteil mit dem Abzug von zwölf Punkten wegen eines Verstoßes gegen eine Regionalliga-Regel mit. Der Einspruch der Schwabenritter war damit erfolgreich. Das Verbandssportgericht kassierte dieses Urteil ein, die zwölf Punkte werden den Violetten nicht abgesprochen. „Das war ein guter Tag für uns“, sagte ein bestens gelaunter Schwaben-Fußballchef Max Wuschek, der sich mit seinen Mitstreitern wie dem sportlichen Leiter Benedikt Schmoll über das Urteil der Verbandssportrichter freute.

Doch der Sportdirektor warnt vor zu großem Jubel, denn der Fall könnte in die nächste Runde gehen: „Die Gegner können noch vor dem Oberlandesgericht Nürnberg (OLG) ihren Einspruch vorbringen, wie es auch der BFV in seiner Erklärung mitgeteilt hat.“ Zufrieden über die Entscheidung zeigte sich Vereinspräsident Hans-Peter Pleitner. Der Rechtsanwalt war es, der die Kanzlei Schickhardt mit ihrem Rechtsanwalt Thomas Himmer als Rechtsbeistand engagierte. „Ihnen und unserer Vereinsführung um Hans -Peter Pleitner gilt unser Dank“, erklärte Wuschek.

Schwaben hoffen auf den perfekten Start

Das Gericht verwies in seiner umfassenden Urteilsbegründung unter anderem auf einen ähnlichen Fall im Jahre 2020, als der damalige Drittligist 1. FC Kaiserslautern vor den Schranken der DFB-Justiz stand. Auch die Roten Teufel hatten in einer Partie nicht die geforderten vier U-23 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen und wurden letztlich mit einer Geldstrafe belegt. Wie die Schwaben, denen 600 Euro von ihrem Konto abgezogen wurden. „Das Verbandssportgericht teilte letztlich die Auffassung, dass unser Vergehen und das erste Urteil in keinem Verhältnis standen“, erklärte Pleitner,. „schließlich haben wir ja keine nicht spieberechtigten Akteure eingesetzt“.

Nach dem 3:2-Sieg in Aubstadt empfängt der TSV Schwaben (10. Platz/28 Punkte) am Samstag um 14 Uhr im Rosenaustadion die SpVgg Hankofen-Hailing (16. Platz/20 Punkte). „Nach dem Erfolg in Aubstadt möchten wir natürlich auch gegen die Niederbayern die Punkte behalten“, sagt Sportdirektor Max Wuschek und fügt an: „Dann wäre der Start perfekt“. Der Funktionär warnt jedoch davor, die Gäste zu unterschätzen. „Wir haben uns auch in der Bayernliga gegen Hankofen immer sehr schwergetan, das ist eine sehr kompakte Mannschaft“. Spielertrainer Matthias Ostrzolek kann am Samstag wieder auf die zuletzt fehlenden Benedikt Krug und Simon Achatz zurückgreifen. Fehlen werden dagegen die Verletzten Lukas Gerlspeck und Elias Herzig.